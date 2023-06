EU castiga a proveedores chinos del Cártel de Sinaloa y CJNG

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que se detectaron cuatro empresas, con domicilio en China, y ocho ciudadanos chinos dedicados a la venta de precursores químico y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Procurador General Merrick B. Garland recordó que se tomaron acciones significativas contra el Cártel de Sinaloa, y que prometió no olvidar a las víctimas del fentanilo ni dejar de trabajar para que los responsables rindan cuentas.

“Esto incluye no sólo ir tras los cabecillas de los cárteles, sus traficantes de drogas y armas, los que blanquean sus fondos, sus fuerzas de seguridad y sus operadores de laboratorios, también incluye a las empresas chinas que están proveyendo a los cárteles los materiales necesarios para fabricar el mortal fentanilo”.

Justice Department Announces Charges Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Arrests of Executives in Fentanyl Manufacturing https://t.co/5uZJZ9ZjXJ — Justice Department (@TheJusticeDept) June 23, 2023

La Administradora de la jefa de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Anne Milgram, dijo que este anuncio es un paso adelante en la lucha contra el fentanilo y sus orígenes.

Quieren ir contra la red completa de traficantes de drogas, desde la fuente del suministro hasta la última milla de distribución, ya que es crucial para salvar las vidas de los estadounidenses.

“Se alega que estas empresas e individuos, a sabiendas, proveyeron a narcotraficantes en Estados Unidos y México los ingredientes y el saber científico necesario para hacer fentanilo, una droga que continúa devastando a familias y comunidades en todo Estados Unidos, matando estadounidenses de todo tipo”.

Se abrió una acusación formal en el distrito sur de Nueva York contra la empresa química, con sede en China, Hubei Amarvel Biotech CO. Ltd., también conocida como AmarvelBio o Amarvel Biotech, así como contra sus ejecutivos y empleados.

Mientras que en el distrito este de Nueva York las empresas señaladas son Anhui Rencheng Technology Co. (Rencheng) Ltd.; Anhui Moker New Material Technology Co.; y los ciudadanos chinos Shutong Wang y Shifang Ruan.

Y contra la empresa Hefei GSK Trade Co. Ltd, también conocida como Hebei Gesuke Trading Co. Ltd. y Hebei Sinaloa Trading Co. Ltd.