Descarta Concamín “apagones” por ola de calor

Luego de que algunos diarios de circulación nacional publicaron notas alertando de apagones debido a la onda de calor en algunos estados de la República como Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) sale al paso y desmiente tales versiones.

El presidente de esta confederación, José Abugaber Andionie, rechazó tales versiones y explicó que hasta el momento no hay un dato claro al respecto.

“Apenas estamos analizando el tema de los apagones, no hay un dato claro, solamente mandar una advertencia que con estas temperaturas se iba tener problemas, pero no, no está focalizado bien este problema”.