Niega AMLO que afecte salida de secretarios para buscar candidaturas

Todos los funcionarios tienen derecho de buscar contender por un nuevo cargo público, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al negar que afecte o paralice a su administración, las diversas renuncias que comenzaron con la del ex canciller Marcelo Ebrard, quien busca ser el abanderado de Morena para la Presidencia de la República.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario, insistió habrá buenos sustitutos.

“No perjudica la marcha del gobierno además vamos a sustituir los cargos por mujeres u hombres con convicción, con principios, no va a haber ningún problema, además también tienen derecho a participar”.

Y es que mencionó que todos los programas y proyectos tienen encargados designados que permitirán su continuidad sin que cualquier movimiento afecte a la población.

“Nos ayuda mucho lo que les comentaba que los proyectos prioritarios tienen responsables, independientemente de la secretaría que se trate, tiene toda su estructura administrativa para atender todos los asuntos, los proyectos prioritarios de una secretaría tienen responsables”.

Y destacó a los funcionarios que han tenido diversas invitaciones para continuar su vida pública, por lo que llamó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana compartir su experiencia donde ella dijo, decidió terminar su responsabilidad junto al Jefe del Ejecutivo Federal.

“Hay dos propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que el encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor Presidente que hemos tenido en los últimos tiempos así que él me propuso, me hizo otra propuesta y le dije, me permite seguir en su gabinete y creo que aceptó, ya dije que me quedé en seguridad”.

Y es que se decía que Rosa Icela buscaría la jefatura al gobierno de la Ciudad de México o bien podría ocupar la Secretaría de Gobernación, una ves que presente su renuncia su actual titular, Adán Augusto López Hernández.