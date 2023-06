¡Que siempre no copio! Ministra Esquivel no plagió tesis de licenciatura

El equipo legal de la ministra de la suprema corte de justicia de la nación Yasmin Esquivel Mosa, acusada de haber plagiado su tesis para obtener su licenciatura, informó que ha quedado demostrado que el documento en cuestión es de la autoría de la señalada.

En conferencia de prensa el representante legal de la ministra, Alejandro Román Rascón informó que las pruebas presentadas por su defensa para acreditar que fue la autora consistieron en dictamen en materia de documentos copia grafoscopía análisis de lingüística y hermenéutica línea del tiempo entre otras.

Tras un proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor en el que se valoraron y desahogaron dichas pruebas se obtuvo sentencia firme que concluye que la ministra Yasmín Esquivel es la autora de la tesis Inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A.

"El fallo en cuestión hoy se encuentra elevado a la categoría de sentencia ejecutoria pasada por autoridad de cosa juzgada y por tanto obliga a su debida observancia por parte de cualquier persona y por consecuencia al expreso reconocimiento de los derechos de autoría de la mencionada tesis en favor de nuestra representada", sentenció el abogado Romano Rascón.

Fue la titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México María Magdalena Malpica Cervantes quien resolvió que la ministra Yasmín Esquivel Mossa no plagió la tesis "Inoperancia de los Sindicatos de los Trabajadores de Confianza del Artículo 123, Apartado A" que presentó en 1987 para titularse como licenciada en derecho.

El equipo legal de Yasmín Esquivel agregó que con esta resolución firme, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia, y por tanto, proceda a dar por concluido su trabajo de inmediato, según explicó el especialista en legislación universitaria Eduardo Andrade.

"Qué no existe ninguna otra posibilidad jurídica que el dar por concluido el procedimiento iniciado en la Universidad porque hay una sentencia firme que ya señala que lo que supuestamente estaría investigando ese comité universitario de ética ha sido resuelto por la única autoridad que tiene competencia para ello sólo el Poder Judicial puede resolver un tema de autoría o de disputa de derechos en este ámbito, no puede hacerlo ni tenía esa competencia original el Comité de Ética pero aún asumiendo que empezó a desarrollar este procedimiento con una intención aparentemente sancionadora habiendo ya una sentencia definitiva no hay otra solución jurídica posible más que sin dejar sin materia un procedimiento que nunca tuvo razón de ser", concluyó el especialista.

Por último, los abogados de la ministra comentaron que al momento no se ha tomado una decisión respecto a si su cliente tiene contemplado iniciar una contrademanda o solicitar la reparación del daño.