Corona Capital 2023: Fechas, cartel y todos los detalles del festival

El Corona Capital, uno de los festivales más esperados del año por fin reveló este lunes el cartel y tendrán agrupaciones como The Cure y Pulp.

Si eres de los que tiene planeado asistir a continuación te contamos todos los detalles para que vayas planeando tu asistencia con tus amigos.

Cuándo y dónde

Será celebrado los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. Destaca que para esta ocasión y, a diferencia de los años anteriores, no hay algún acto de la escena pop que destaque en las marquesinas, por lo que son actos de rock ya consolidados los que se encargarán de llenar los rededores de los diferentes escenarios que conformarán el evento.

CUARTOSCURO

Así fue como quedó el cartel

Viernes 17 de novimebre



Destaca como acto principal el nombre de Arcade Fire; la banda canadiense lleva un tiempo fuera de los reflectores tras la demanda múltiple que enfrenta su líder y voz principal –Win Butler-; sin embargo, el nombre que robó sonrisas, gritos de emoción durante la presentación y el que destaca con mayor euforia para el público es el del grupo de Sheffield, Pulp. La presencia del grupo se mantenía como una interrogante, pero al aparecer las cuatro letras que conforman su titular, la reacción no se hizo esperar e inmediatamente las sonrisas aparecieron en las caras de los asistentes a la presentación del cartel. De igual manera, un nombre de trayectoria que generó varias cejas alzadas fue el de Alanis Morissette, una artista cuyos mejores momentos fueron vividos en la década de los noventa pero que igual hará que muchas sean las personas que coreen canciones como “You Oughta Know”, “Ironic” o “You Learn”, entre muchos otros momentos célebres en su discografía. Estos tres actos son los que más destacan para el 17 de noviembre, aunque también podemos encontrar clásicos de la pista de baile como Hot Chip, el reencuentro de The Walkmen o una de las bandas más aplaudidas en 2022, Alvvays. También destaca la visita de Fleet Foxes, otra de las favoritas del público mexicano como Phoenix y los imperdibles y emocionantes, The Hives.

Sábado 18 de noviembre

Veremos en el escenario actos de diversos estilos, pero donde el nombre principal es el de Blur. El regreso de estos británicos a los escenarios ha sido comentado y aplaudido en varios festivales internacionales, pero su regreso a México seguro arrancará más de un encore por la emoción que causan sus memorables éxitos. A la par y entre los nombres que encabezan el cartel para ese día, está la presencia de The Black Keys y el regreso de Thirty Seconds to Mars, donde Jared Leto traerá a México otra de sus grandes aptitudes para el entretenimiento, como vocalista de una banda. Además, entre los artistas que figuran en las presentaciones del día destacan actos pop de la naturaleza de Niall Horan y Rebecca Black, así como actos bailables de naturaleza muy particular como Kim Petras y Fever Ray, así como otros favoritos en el indie como Kasabian y Jungle.

Domingo 19 de noviembre

Cuenta con The Cure, Chemical Brothers y Pet Shop Boys, como actos principales de entrada, hay que contemplar que es casi imposible que veamos a los tres en la misma noche-; además, hay que contemplar que ese día también estarán en los escenarios más nombres clásicos como Noel Gallagher’s High Flying Birds, Berlin y The Breeders, además de otros más recientes como la célebre Arlo Parks, Feist o Grace Ives, entre muchos otros. Inevitablemente, desearemos que el festival se repita a la semana siguiente con el mismo cartel… aunque aún no hay planes de que esa situación ocurra en el país.

Estos serán los costos

Los precios que se han dado a conocer aún no son los definitivos son de diferentes rangos y se los compartimos a continuación:

Abono General, fase 1:

o General: Entre 4 mil y 5 mil pesos

o Abono Confort: $7,635 pesos

o Abono Plus: $9,780 pesos

o Abono Área Club: $36,200 pesos

Las fechas de la preventa serán las siguientes:

- Venta Beyond/Prestige: 7 de junio, 9 am

- Venta Priority: 8 de junio, 9 am

- Venta Citibanamex: 9 de junio, 9 am

- Venta General: 10 de junio, 2 pm