Reconoce AMLO que utilizará su tarjeta de pensión al adulto mayor

Con un "no soy millonario", reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya recibe los beneficios de la pensión al adulto mayor y que quedaron plasmadas en la declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada el pasado 26 de mayo.

De acuerdo al documento enviado a la Secretaría de la Función Pública, el Primer Mandatario recibió el año pasado un millón 697 mil 081, por su salario como Presidente de la República, con un ligero aumento de 68 mil 364 pesos respecto a su salario en la pasada declaración. Lo que destacó en esta ocasión fue el cobro de la Pensión al adulto mayor, que de acuerdo al texto fue de 19 mil 310 pesos.

"Se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, ya la recibo porque ya me corresponde y aprovecho a declarar que el apoyo a adultos mayores es universal, es a todos los adultos mayores".

Indicó que si bien hay algunos hombres con ingresos altos que deciden renunciar a ese beneficio, les ha comentado que es una retribución a lo que han trabajado a lo largo de su vida, según López Obrador, él decidió mantener ese ingreso porque dijo, podrá usarlo cuando concluya su mandato.

"Una retribución, una recompensa para que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia, son derechos universales no puedo decir no lo recibo porque a mí sí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes, voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE que tiene un tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario".

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de 3 mil 850 pesos bimestrales en por lo que en total por el año recibió 23 mil 100 pesos anuales, sin embargo el monto declarado es menor por el pago de impuestos correspondiente.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que sus ingresos son manejados por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y que le da lo necesario, a pesar que en lo publicado en el sitio de internet refiere que no serán públicos los activos y bienes de la pareja, dependientes económicos o terceros que sean en co-propiedad, en el Salón de Tesorería López Obrador, mostró la lista que señala que el ingreso anual de la pareja y/o dependientes económicos suman tres millones 348 mil 547 pesos sumando un total con el sueldo del Presidente y la pensión, cinco millones 64 mil 938 pesos