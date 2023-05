PRI, PAN y PRD definirán método para elegir candidato presidencial

El líder de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aclaró que será la próxima semana cuando PRI, PAN y PRD definan el método para elegir a un candidato o candidata presidencial de la coalición Va por México.

Sostuvo que no es un hecho que se pedirá a los aspirantes presidenciales un millón de firmas que respalden su postulación, aclaró que fue una propuesta del dirigente panista Marko Cortés pero no se trata de una decisión ya tomada.

De hecho, consideró que es una exageración solicitar a los precandidatos esa cantidad de firmas, pues no es fácil ni rápido un proceso para conseguir el millón de rúbricas, además debe tomarse en cuenta que el PAN es el que menos afiliados tiene respecto al PRD que tiene un millón o el PRI que aglutina a más de 2 millones de militantes.

“El PAN es el que menos afiliados tiene, a mí me sorprendió un millón de firmas cuando su padrón es de 300 o 400 mil afiliados. Insisto, es una idea que se puso en la mesa, pero todavía no está acordada, yo no lo daría ya como un hecho, aunque lo haya planteado Marko Cortés, yo creo que hay que esperar a que los tres partidos nos pongamos de acuerdo. Yo incluso opiné que me parecía excesivo un millón de firmas porque tenemos el tiempo encima para resolver la candidatura y un millón de firmas no se consiguen de un día para otro”.