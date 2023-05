Obradorizaremos al Poder Judicial: Morena

Intenso encontronazo el que se dio este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando los morenistas denostaron al Poder Judicial y la oposición defendió la actuación de la Suprema Corte, de jueces y magistrados del país

El diputado de Morena, Alejandro Robles Gómez, acusó que el Poder Judicial es un poder que abusa de privilegios y violar el orden constitucional.

“Iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa mediania”, dijo en tribuna.

Pero el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria, de inmediato reviró al morenista.

“El Poder Judicial de este país hay que obradorizalo, no me chinguen. No me chinguen, no puede ser esto, lo que no quieren ustedes es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo, sino para que esta expresión. Obradorizar el Poder Judicial, háganme ustedes el favor. Háganme ustedes el favor, obradorizar el Poder Judicial, nunca, ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería”, reviró.

“Obradorizar la Corte por Dios, ¿de qué estamos hablando?", remató.

En el apartado de agenda política se debatió el tema “El intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación en México”.

Aquí, Morena enfiló sus baterías para atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados, acusó que hoy el Poder Judicial pretende usurpar funciones del Poder Legislativo.

En tanto, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, señaló que la agenda política debería ser utilizada para discutir las problemáticas sociales, que en realidad son las necesidades de la población y no única y exclusivamente los temas que permiten, al servilismo, enaltecer las opiniones extraviadas de un poder.

Pablo Angulo Briceño, diputado del PRI, afirmó que “la Corte no está para complacer a un líder o a un partido, sino que su única obligación es con la justicia y su única lealtad es con la Constitución”.