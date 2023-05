El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento del 8.2 por ciento a los salarios de la maestras y maestros de educación básica del país en este Día del Maestro a quienes felicitó por su importante labor educativa.

En su conferencia de prensa de este lunes, informó que de manera retroactiva al pasado mes de enero, se aplicará este aumento que implicará adicionar 42 mil millones de pesos al presupuesto al sector magisterial.

El tabasqueño aseguró que a partir de ahora ningún maestro ganará menos de 16 mil peso mensuales. Señaló que esta tarde en una comida para festejar a los maestros y en días posteriores se darán mayores detalles del aumento salarial y las prestaciones, incluso, anunció también que, antes de concluir este gobierno mejorarán los montos de las pensiones de los docentes y se comprometió a mejorar los servicios médicos del ISSSTE.

En esta breve ceremonia con motivo del Día del Maestro, la titular de la SEP, Leticia Ramírez exhaltó la actividad docente, que ahora imparten contenidos sin racismos ni clasismos.

Mientras que el líder magisterial, Alfonso Cepeda momentos antes había solicitado un incremento salarial superior a los niveles de inflación, agradeció la basificación de 800 mil maestros y pidió aumento al Presupuesto destinado a la educación.

Día de la Maestra y el Maestro, desde Palacio Nacional https://t.co/x8dioNdnP0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 15, 2023

En otros temas, fue cuestionado sobre las declaraciones del senador morenista Ricardo Monreal, quien ese quejó que los gobernadores de su partido se están inclinando por una candidata y el canciller Marcelo Ebrard pidió no al "dedazo".

López Obrador dijo que los gobernadores de todos los partidos saben bien que los delitos electorales ya son tipificados como grave sin derecho a fianza, y reiteró que no habrá "dedazo", remarcó que pronto habrá una encuesta para definir al candidato de su partido.Incluso, dijo que la oposición podría ganar los comicios del 2024, o bien, si movimiento ratifica la victoria del 2018 podía llegar una presidenta o presidente que se corra más al centro y no sea tan radical como su gobierno, pues habría continuidad con cambio. “algunos conservadores ya cuentan los días para que yo me vaya”, señaló con sorna.

Le preguntaron también sobre las denuncias qu hay en su contra por promover al voto de su partido con el llamado Plan C, López Obrador dijo que no promueve el voto en favor de algún candidato o partido político, pero dijo estar seguro que la mayoría de la gente no desea que los de antes vuelvan a la robadera.

El Presidente mostró una lista de 42 opositores posibles candidatos presidenciales y se mofó de ellos, sobre todo los panistas como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y el diputado federal, Gabriel Quadri.

Dijo que muchas veces tiene que salir a aclarar algunas mentiras que se manejan en los medios como el triunfo del equipo mexicano de nado artístico en el Mundial de Natación Artística en Egipto donde ganó la mellada de oro, del que se dijo que no recibieron un solo centavo de recursos públicos y que ellas tuvieron que pagar sus viajes, eso es mentira.

Señaló que 6 de las 10 nadadoras forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y recibieron los apoyos correspondientes.Desmintió también que haya corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado como se afirma en la nota principal del diario El Universal, explicó que la ASF encontró anomalías que se están aclarando pero de ninguna manera hay corrupción en el Inadep, “lo garantizo”, aseveró el tabasqueño.

Durante la conferencia de prensa se habló de los avances de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya entres los que informaron sobre el tema fueron las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama y de Campeche, Layda Sansores quien salió en defensa de los hijos del presidente a quienes se ha señalado como corruptos.

“Porque tantos cuchillos de odio, los Claudios X , los Loret de Mola y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad y se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios, cobardes. Ahora vemos porque los dioses mayas hicieron hombres de maíz , hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda”.