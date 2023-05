Felicita AMLO a mamás del país… ofrece concierto en Palacio Nacional

Recordando las distintas profesiones u oficios de las mamás del país, recordó también el apoyo que muchas dan desde las comunidades campesinas.

“Primero enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas, en México fraternalmente en el mundo, de manera muy especial ayúdenme a las mamás que viven en comunidades indígenas con todo nuestro cariño que ayudan a sus compañeros, sus esposos con el trabajo en el campo”.

En una conferencia de alrededor de dos horas, dedicó la primera en responder preguntas, sin dejar de lado el “Quien es quién en las mentiras de la semana” minutos después de las ocho, María Inés Ochoa y Eugenia León interpretaron diversos temas entre aplausos y músicos, el último “Amor eterno” que el jefe del Ejecutivo Federal, ha dedicado en años anteriores a “Manuelita” su mamá.

Por otra parte el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, dedicó un twitt a las madres buscadoras: “Hoy 10 de mayo, reconocemos y acompañamos a las mujeres que nos han enseñado a luchar, que el amor y la solidaridad no tienen fronteras; a las madres buscadoras que no se rinden ante la cruda realidad; a las maestras, campesinas, obreras, trabajadoras que luchan por la justicia”, a pesar que el tema no fue mencionado por el Primer Mandatario.