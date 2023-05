Niega AMLO conflicto de interés en contratos otorgados a amigos de “Andy”

Falso que sus hijos estén haciendo negocio con el gobierno, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador al reportaje de LatinUS donde se muestra la entrega de contratos de diversos proyectos otorgados a empresarios que tienen amistad con su hijo Andrés López Beltrán.

Al acusar que medios de comunicación editorializan y en ocasiones manipulan, el Primer Mandatario, hizo referencia a la información donde se señala un beneficio por 100 millones de pesos de contratos que brindó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a empresas en las que tres amigos de Andrés Manuel López Beltrán son socios.

"Que Loret saca un reportaje que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso que es parte del periodismo, si se puede llamar que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto... y si tiene pruebas de corrupción que vaya a la Fiscalía pero no, es la consigna que la calumnia cuando no mancha tizna".

Cuestionado a voz alzada, reconoció que existen los contratos y la amistad entre Andrés y los empresarios que menciona el trabajo periodístico como Carlos Buentello Carbonel, Eduardo Rafael Castro Aviña y su medio hermano de Alejandro Castro Jiménez entre otros.

"Pues sí deben existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola que está dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro pero ¿qué demanda? Nada ¿cuál es el problema? Nada, ayuda mucho a. transparentar al vida pública".

Al negar conflicto de intereses y sin dar nombres sobre responsables, afirmó que sus hijos son acosados por los medios.

"Están muy desesperados, ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, a esperarlo ahí... sí es un acoso pero yo le digo a mis hijos, aguanten...

-¿Sí son amigos los empresarios de su familia?

-Sí, algunos sí, pero hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es calumnia.

-¿Hay conflicto de intereses?

-Nada, nada absolutamente, nada, no hay ningún problema".

Previamente López Obrador lanzó un reto al también conductor de Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

"Pero no hay ningún problema... porque yo le puedo decir a ver vamos Loret de Mola a hacer una apuesta o vamos a hacer un acuerdo, no es un desafío nada, vamos a intercambiar bienes, todos los bienes que tiene mi familia, los míos los de mis hijos, con los que tiene tu familia, vamos a intercambiarlos, a ver, me voy a rallar".

El Jefe del Ejecutivo Federal negó que se vaya a buscar regular la prensa porque insistió que existe libertad de manifestación en el país.