Gobierno de la CDMX da recomendaciones para concierto de Rosalía

El Gobierno de la CDMX emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las personas asistentes al concierto de la cantante española Rosalía, que se llevará a cabo mañana viernes a las 20:00 horas, en el Zócalo.

Los accesos principales a la Plaza de la Constitución se encontrarán en las avenidas 20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de febrero, donde habrá filtros de revisión durante el ingreso de los asistentes.

El Gobierno de la Ciudad hizo un llamado a los asistentes para no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, así como no llevar bebidas alcohólicas.

Se pide que, si se acude con menores de edad, los adultos “no los pierdan de vista”.

“Se recomienda a las familias que acudan con niñas y niños que disfruten el concierto desde las 18 pantallas ubicadas en calles aledañas: seis pantallas se ubicarán en 20 de noviembre, seis en Pino Suárez, dos pantallas en 5 de mayo y cuatro en Avenida Juárez.”, apunta el gobierno.

La Secretaría de Gobierno (SEGOB) dio a conocer que instalará y coordinará la Base Morelos, la cual contará con la participación de Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Bomberos.

Además, se mantendrá monitoreo permanente de las calles 16 de septiembre, Francisco I. Madero, 5 de mayo, Tacuba, así como en Empedradillo y Alameda Central.

A fin de dar servicio médico, serán distribuidos módulos de salud y LOCATEL en Plaza de la Mexicanidad, Parque Lineal y en las calles Moneda, Regina, República del Salvador, República de Uruguay y Ángela Peralta.

SEGOB informa que no se va a permitir el comercio ambulante.

La Secretaria de Protección Civil exhorta, por su parte, a prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores, así como a personas con alguna discapacidad.

Protección Civil pide portar una tarjeta de seguridad o identificación en la que se incluya: nombre, tipo de sangre, número telefónico, si se padecen alergias o se consumen medicamentos especializados.