Morena allana camino para ratificación de Godoy como fiscal de la CDMX

Morena y sus aliados en el Congreso de la CDMX, aprobaron en comisiones reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina para que la actual fiscal Ernestina Godoy pueda ser ratificada, sin mayores tramites, en su cargo.

Legisladores de PAN y PRI consideraron que estas modificaciones son inconstitucionales porque la Constitución prevé, en efecto, la ratificación, pero no de manera automática, sino que tendría que ser reelecta a través de una terna.

En la discusión el diputado del PRD, Jorge Gaviño corrigió la propuesta de los diputados de Morena y les propuso establecer un procedimiento en la ley para la ratificación.

Y es que en la exposición de motivos los argumentos de los legisladores de Morena, eran que la fiscal ya había cumplido con los requisitos que se exigen en la terna como “la idoneidad”, los atributos y la experiencia.

Y los posibles aspirantes, se añade, no cuentan con “experiencia en la gestión del cargo” y no tienen resultados demostrables “porque no han ejercido el cargo”.

Los cambios a la ley fueron avalados con ocho votos a favor, cinco en contra y una abstención.

En el debate, el diputado del PAN, Ricardo Rubio, les dijo a los de Morena: “Esta ley no esta siendo impersonal, si bien es cierto no aparece el nombre de Ernestina Godoy literalmente, lo cierto es que se esta reformando la ley para ella.

¡Imagínense nada más en donde estamos cayendo!. Esto no pasaba desde a época de los señores feudales. Es decir, no puede ser que se estén creando leyes a modo para que una persona pueda ratificarse en el cargo, pues ¿quién es?”.

Ante la debilidad de los argumentos de Morena, fue el diputado perredista Jorge Gaviño, quien defendió los cambios legislativos.

Rechazó que los cambios tengan visos de inconstitucionalidad e incluso sugirió el establecimiento de los métodos para la ratificación.

“Nosotros no estamos yendo en contra de la Constitución. Lo que nosotros estamos haciendo es normar esas dos posibilidades. Eso es lo que estamos haciendo”, argumentó.

“Terna se contrapone con el tema de la ratificación. La ratificación es, una gente ya termino su periodo, y quiere continuar en el puesto y entonces se mete a un procedimiento de ratificación. Ninguna gente que no haya sido nombrada puede ser ratificada. Entonces no pueden entrar a un proceso de ratificación, la gente que no esta en el cargo porque por eso es ratificación”.

Esta no es la primera vez si la mayoría de Morena hace cambios legislativos para favorecer a Ernestina Godoy.

Cuando fue nombrada como fiscal, los morenistas cambiaron la ley para quitar algunos requisitos, pues ella no los cumplía, como el hecho de no haber ocupado un cargo de representación popular en los últimos tres años.