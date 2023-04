Tenemos capacidad de enfrentar a la delincuencia organizada: AMLO

México no quiere ayudas en ninguna condición por parte de gobiernos del exterior, esa fue una lección de la historia afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar que su gobierno no aceptará la intervención de otras naciones para enfrentar problemas como el narcotráfico y la violencia.

Al conmemorar el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, el primer Mandatario recordó que en 1914, no se aceptó la intervención de Estados Unidos para derrocar a Victoriano Huerta por lo que enfatizó, él no lo hará en la actualidad ante los reclamos por el consumo del fentanilo en el país vecino.

"Ni Venustiano Carranza, ni otros revolucionarios aceptaron que se nos ayudara entre comillas para des hacernos del tirano, del chacal Victoriano Huerta ahí quedó escrita una lección de lo que es la independencia de México, no queremos ayudas de ningún gobierno, de ninguna potencia del extranjero en esas condiciones, de ninguna".

Y es que aseguró México tiene la capacidad de hacer frente y resolver sus diferencias y problemas como el crimen organizado.

"Para enfrentar a la delincuencia organizada, también desde aquí desde el Puerto de Veracruz les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda entre comillas de nadie".

Enfatizó que a México le ha costado mucho el hacer valer su soberanía. Y aunque se trate de buenas intenciones, son asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos.

"Desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y sólo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística, no nos vamos a dividir estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder tanto de México como las mafias de poder del extranjero... todos juntos esa es la prioridad".

Reiteró que habrá ayuda y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para atacar el consumo de drogas sobre todo a la que calificó como la pandemia por el uso del fentanilo, pero insistió el no a la subordinación. En ese tenor confió que no por ello se vaya a dar una intromisión de extranjeros.

"México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio, de todas maneras si lo hicieran no van a defender a México sólo los marinos y los soldados van a defender a México todos los mexicanos".

Refirió que ya no son los tiempos de antes y pidió a las fuerzas armadas seguir colaborando con el trabajo de seguridad pública. Previamente el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes para evitar el uso de armas.

"Las armas no son la opción menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo pero la patria precisa del mismo heroísmo demostrado por todos y casa uno de los que defendieron a México en aquella hazaña, ahora la patria los llama a velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social, México precisa de una juventud preparada renovadora e impulsora de grandes cambios".

Con voz alzada enfatizó que es el amor patrio el que debe guiar a dar todo por México, porque a "México se le respeta es un país libre y soberano".