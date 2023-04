Para el 2030 el camino será duro, pero también alegre

En el marco del Analyst Summit de Huawei en Shenzhen, China, la CFO de Huawei, Sabrina Meng, dio su perspectiva sobre lo que será el mundo de cara al 2030, pues “el mundo se está desarrollando rápidamente y la transformación digital está en auge”, aseveró la directiva rotativa en turno, desde abril de este mismo año.

Todas las industrias están trabajando para redefinir la productividad

Desde la agricultura, la revolución industrial, la sociedad informática y ahora las sociedades construidas sobre la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en esta era, están cambiando nuestras formas de entender el mundo y de poder crear cosas. Dictó en la parte inicial de su discurso Meng. Los principios con los que evolucionamos y en los que confiamos, están siendo modificados. Esto tendrá un impacto profundo en la innovación industrial, el desarrollo socioeconómico y la economía digital.

Reestructuración de la economía y global

La compañía china estima que para el año 2025, alrededor del 55% del crecimiento económico estará impulsado por la economía digital. Ya que más de 170 países y regiones, han desarrollado estrategias digitales. Para 2026 se espera que el gasto mundial en transformación digital, alcance de 3 a 4 mil millones de dólares.

Computación y almacenamiento en la nube

La compañía, según la directiva financiera, seguirá avanzando en el desarrollo de la infraestructura de 5.5G con el objetivo de construir redes soporten más de 100 mil millones de conexiones y que ofrezcan una experiencia de usuario de hasta 10 GB.

Raíces profundas para crecer hojas densas.

Con el lanzamiento de distintos sistemas operativos y con base sobre el código abierto, la compañía seguirá construyendo un sistema que facilitará el camino para que las industrias sean digitales. También profundizará en los escenarios de fabricación para hacer de la tecnología digital sea la fuente de la nueva era de la productividad.

5G como factor del cambio

Desde minas, fábricas, logística e infraestructura inteligente, se buscará cambiar profundamente todas las industrias por medio de esta tecnología inalámbrica. Como ejemplo, la ejecutiva habló de líneas de producción que son capaces de mostrar el calor producido por el gas natural para optimizar el consumo energético y reducir la cantidad del insumo utilizado. Con esto se podrán tener ahorros significativos en las industrias para poder maximizar sus gastos.

Digitalización en la educación

Otro de los sectores en donde la marca china tiene su foco, buscará democratizar el conocimiento para hacerlo llegar a ciudades lejanas con escuelas equipadas con pantallas electrónicas y redes con excelente rendimiento. Con esto, los profesores contarán con material didáctico virtual que facilitará a los alumnos la comprensión y la recepción de conocimientos.

Apuesta por el talento

Otra de sus principales apuestas, se centrará en las academias de atracción de talento como el programa de Semillas para el Futuro, así como sus diversas certificaciones técnicas para ayudar a formar expertos en el sector.

Cuatro pilares

Arquitectura sencilla, mayor calidad, costos más bajos y la mejor experiencia es lo que la compañía busca bajo esta nueva dirección para que sus clientes puedan digitalizar sus operaciones, crear plataformas digitales a medida y tomar acciones para poder tener operaciones más inteligentes.

La transformación digital tiene que ser impulsada por la estrategia, no por la tecnología

Otro de los puntos medulares del discurso fue cuando Sabrina Meng comentó que el cambio digital debe de ser liderado por la alta dirección de las empresas, ya que si esta transformación no está alineada con la visión general y la cultura de la organización, las soluciones digitales por sí solas no crearán ningún valor, pues esta no consiste sólo en digitalizar, sino más bien en tomar conciencia de la misma, basándose en las necesidades técnicas y no en la tecnología, creando valor sobre una estructura fundamentada en la base científica de los datos.

Los datos deben ser guía y deben de estar estandarizados

Al final y tomando como ejemplo el sector de la minería, la CFO de la compañía china, hizo énfasis en operar de acuerdo con el mismo protocolo. Integrando y emparejando datos para digitalizar procesos que se traducirán en actividades operativas que se pueden llevar a cabo en línea.

De cara al 2030

Con todo esto, Huawei estima que el número de conexiones digitales globales superará los 2 mil millones al inicio de la siguiente década con una infraestructura de hasta 10 GB por segundo tanto a nivel empresarial como familiar.

Sin duda como subrayó Meng, la digitalización será un viaje increíble que acarrará muchas adversidades y dificultades. Pero a pesar de que el camino es duro, también será alegre, pues la transformación digital nos hará prosperar a todos en un futuro digital que está por demás cercano.