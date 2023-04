Destaca AMLO labor de GN… “ministros no entendieron lo que defendemos”

En México no hay ningún territorio bajo dominio del crimen organizado por eso es necesario fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional, para evitar que eso ocurra, fue lo que advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario, destacó la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

"No hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército y vamos a continuar así".

De inmediato, criticó a opositores que dijo hacen politiquería con el tema de la seguridad, tachado su estrategia sin pensar en la protección de la gente y se refirió de nueva cuenta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de quitar la tutela a la Secretaría de Defensa Nacional.

"Por eso la importancia de la Guardia Nacional y eso es lo que defendemos lo que no entendieron los Ministros de la Corte porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería, no les imprta la seguridad del pueblo,la protección de la gente y usan de pretexto, excusa, tecnicismos, argumentos legaloides pero además sofismas, falsedades".

Cuestionado sobre las críticas al anuncio que en 2024, antes de dejar la Presidencia enviará una nueva iniciativa para pedir al nuevo Congreso apruebe que la Sedena se responsabilice de la Guardia Nacional, negó que se busque una dictadura militar.

"Lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia, imagínense en manos de quién estábamos, entonces no queremos eso y eso que lamentablemente sucedió en nuestro púas y de lo cual no se habla porque los medios de información fueron cómplices, la gente pues sabe que no se debe de permitir y es lo que defienden también los ministros de la Corte, y es lo que enfrentamos, entonces si me dices que los conductores de la radio, que los conductores de la televisión, que los periódicos están diciendo que estamos buscando establecer una dictadura es lógico".

El Jefe del Ejecutivo insistió que lo único que busca es dar mayor seguridad con elementos de la Guardia sobre todo en zonas donde sólo hay vigilancias municipales o estatales y añadió que hasta el momento se han construido 280 cuarteles de la Guardia Nacional y se terminará este sexenio con 500 para garantizar su permanencia en el país.