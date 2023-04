Aprueban diputados prohibir de terapias de reorientación sexual

Las comisiones unidas de Justicia, Salud y de Diversidad de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones, reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, por considerarlas crueles, violentas y discriminatorias.

Se establecen penas de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Incluso, las sanciones aumentarán al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Y en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las “conductas correctivas”, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

También queda claro que las penas aumentarán al doble, cuando la persona autora tuviera alguna relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima, y cuando se emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

La presidenta de la Comisión de Diversidad, la diputada trans de Morena, Salma Luévano, señaló que atender esta situación es un asunto de derechos humanos, pero también de vida, amor y dignidad, pues se debe aprender a respetar y educar, a quitar estigmas y prejuicios por la falsa información.

“Y esa ignorancia y esos prejuicios nos están matando, por ello como mujer tras que ha vivido estas etapas como niña y adolescente no podemos permitir estas mal llamadas terapias de conversión, no lo permitiré y por eso he luchado durante tantos años, por este espacio para levantar la voz y decir ya basta, ya basta de mentiras, ya basta de ignorancia”, manifestó Salma Luévano.