“Abrazos no balazos” estrategia de seguridad equivocada: Guillermo Valdés

Al hacer un breve diagnóstico de la situación en la que se enfrenta el país en materia de seguridad, en el marco del segundo y último día del Foro "Unidad y gobiernos de coalición para lograr una nueva alternancia democrática", el ex director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) Guillermo Valdés, dijo que el legado del presidente López Obrador en materia de seguridad es entre los muchos desastres que va a dejar como herencia quizá uno de los más graves es su su política equivocada de "abrazos y no balazos" iban a resolver esto era realmente una falacia una fantasía que nunca ocurrió.

"Entonces si sumamos políticas equivocadas, instituciones abandonadas, ejército apoderado lo que vemos como el resultado es que los niveles de violencia medidos tanto a nivel de homicidios a nivel de Feminicidio o a nivel de desaparecidos se mantienen en niveles inéditos en estos 18 años que llevamos combatiendo al crimen organizado", expuso el ex director del CISEN.

En su oportunidad y al participar de manera remota pues dijo Margarita Zavala quién fungió como moderadora que así era la mejor forma de participación del ex gobernador de Tamaulipas, una de las entidades con los mayores índices de violencia, Francisco Javier Cabeza de Vaca con una exposición que brilló por su improvisación, apoyada con imágenes se limitó a exponer lo que según él fueron los logros de su administración en materia de seguridad.

"Qué hasta el último día de mí mandato nos permitió poder pacificar muchas regiones del Estado y poder lograr poner a Tamaulipas así como lo oyen, en el sexto lugar nacional como el de los estados más seguros del país iniciamos entre los tres más violentos más inseguros a ser de los seis estados más seguros de México y conste que no es que tenga yo otros datos son datos oficiales del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública", presumió el ex mandatario estatal quien ha sido señalado por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada en su entidad.

En su oportunidad, el ex Procurador General de Justicia capitalino Miguel Angel Mancera Espinosa, contrario a lo todos esperaban que abordaría el tema de la seguridad, cosa que la moderadora Margarita Zavala le reprochó, Mancera se refirió a la importancia de conformar un buen gobierno de coalición.

Recordó que en un foro en el año 2000 ya se había planteado entre otros temas, la conformación de un gobierno de coalición y terminar con el presidencialismo exacerbado, pero en su exposición más moderada que la de su compañera de coalición Claudia Ruiz Massieu que un día antes aseguró que su coalición ganará en el 2024, el doctor Mancera más moderado expresó lo siguiente en términos muy gastronómicos:

"Lo que hoy puede ser una propuesta y esto es lo que quiero llamar la atención como podemos verdaderamente llevar a la sociedad a lo que es el gobierno de coalición claro que el vamos a tener muchísimas propuestas y claro que queremos transformar y que quisiéramos cambiar los esquemas de seguridad y los esquemas económicos y los esquemas de comunicación y los esquemas de salud pero primero tenemos que ganar, primero se tiene que ganar, si no tienes la gallina no puedes hacer el caldo de pollo entonces para poder hacer el caldo de pollo vamos a ver cómo hacemos el caldo de pollo y eso me parece que se vuelve fundamental en esta tarea", sentenció Mancera Espinosa.

Ya por último la moderadora la diputada panista Margarita Zavala destapó a otras corcholatas de la oposición ahí presentes.

"Hay muchos presentes que me gustaría mencionar pero voy a hacer referencia exclusivamente a quienes han levantado la mano para recibir este país ea través vez de la presidencia de la República Silvano Aureoles está aquí muchas gracias, José Ángel Gurría muchísimas gracias, Demetrio Sodi muchas gracias y también está Enrique de la Madrid, Claudio X González anda por aquí bueno ya muchos que he visto visto a varios aquí estoy ya no quiero más seguro me va a faltar mucha gente hay muchas mujeres", manifestó la esposa del ex presidente Felipe Calderón.