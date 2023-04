Nadie se debe de sentir “absoluto” ni caer en el “necesariato”: AMLO

Al anunciar que el año entrante termina su gestión como jefe del Ejecutivo Federal y 40 como servidor público y decir que es maderista y partidario del lema de “Sufragio Efectivo no reelección”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nadie se debe sentir absoluto ni caer en el necesariato.

“Nadie se debe de sentir absoluto, ni caer en el necesariato, no hay que ser ni caudillo ni cacique y tenerle mucha confianza al pueblo, ya nosotros iniciamos este proceso de transformación y ya cambió la mentalidad del pueblo que es lo más difícil de lograr y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”, aseguró López Obrador.

Al encabezar la evaluación del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra en el municipio de San Pedro Coxcaltepec, Cántaros, Oaxaca y en lo que fue el último acto de su gira de dos días por la tierra de aquel inmenso indio zapoteco que nos legó las Leyes de Reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que esté quien esté en la Presidencia, ya dejó blindados todos los programas sociales para que nadie pueda quitarlos.

“Ya no va a ser igual aunque regresaran los conservadores corruptos ya no sería igual porque el pueblo ya no permitiría que se les abandone como sucedía anteriormente, además estamos dejando bien blindado todo, bien amarrado, ustedes saben que ya se reformó la constitución y por ejemplo ya es un derecho la pensión a los adultos mayores esté quien esté en la Presidencia ya no pueden quitar ese apoyo”, sentenció el Ejecutivo Federal.

Reiteró que además hay relevo generacional y cualquiera de los que están (de su partido Morena) hombres o mujeres es una garantía de que va a haber continuidad con cambio, y quién decidirá será el pueblo a través de una encuesta porque no va a haber dedazo, ni imposición, y una vez que salga la encuesta y la gente decida quien deberá darle continuidad a la transformación, cerramos filas y vamos todos juntos a volver a triunfar y que siga la transformación de la vida pública de México.

Por último se comprometió a que antes de que termine su gestión, no va a quedar ni una cabecera municipal de Oaxaca sin camino pavimentado, y anunció que este año empiezan a entregarse de manera gratuita todos los fertilizantes para hacer producir la tierra.