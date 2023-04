Concluyó la repatriación de los 39 cuerpos de los migrantes

La Coordinadora de las Oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez informa se entregaron las actas de defunción de 39 de los migrantes que murieron en el incendio del centro del Instituto Nacional de Migración (INM) del 27 de marzo.

El organismo puntualiza que se concluyeron los trámites y los permisos en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) para el traslado de los cuerpos a sus países de origen.

Los venezolanos fueron los últimos en ser reclamados por las autoridades consulares de su país, menciona la Coordinadora, y se trata de los cuerpos de Joel Alexander L. P., Orangel José L. G., Orlando José M. P., Óscar José R. S., Rannier Edelber R. I., Rafael M. M. y Samuel José M. G.

El listado de los migrantes repatriados es el siguiente:

Julián David V. A., de nacionalidad colombiana.

17 personas de Guatemala: Roberto G. H., Cruz Ernesto Ch. M., Santiago C. T., Miguel R. Z., Raimndo Q. T., Edwin Gilberto I. M., Manuel Alexa Ch. T., Juan Fernando Q. M., Francisco Javier S. T., Diego T. I., Francisco Gaspar R. Ch., Elvis Adelmar P. E., Miguel Sebastían P. M., Byron Manuel L. X., Basilio S. S., Marco Abdon T. C. y Gaspar Josue C. T.

Seis hondureños: Jesús Adony A. M., Alis Dagoberto S. L., José Ángel C. M., Óscar Danilo S. R., Edin Josúe U. M., y Dikson Aron C. P.

Siete salvadoreños: José Pedro R. G., Roberto Antonio H. E., Enrique Alonso M. R., Daniel de Jesús V. R., José Almicar P. S., Milton Alexis M. M., y Ándre Fernando C. C.