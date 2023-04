No pasará su “reformita” al Tribual Electoral, advierten desde el Senado

Durante la sesión de este miércoles varias senadoras de todos los partidos se sumaron al grito de “no pasará” que, desde la tribuna, proclamó la morenista Martha Lucía Mícher al considerar que las reformas a Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) son retrogradas.

La senadora argumentó la necesidad de aplicar la justicia con perspectiva de género.

“Allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar, desde ahorita abrimos el debate, allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, aquí no pasará y aquí hay feminismo, no pasará”, declaró Martha Lucía Mícher.