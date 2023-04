Delfina Gómez supera por 18 puntos a Del Moral

Delfina Gómez, candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, se mantiene con una ventaja de 18 puntos en intención de voto Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, según la encuesta de Mendoza Blanco & Asociados, publicada este miércoles 5 de abril.

En la primera encuesta difundida tras el arranque de campañas en el Estado de México, a la pregunta “Si hoy fuera la elección para gobernadora del Estado de México, ¿por quién votaría?”, excluyendo no registrados y no respuesta, Gómez alcanza 58.9% de las preferencias, mientras Del Moral se lleva 41.1%, una diferencia de 17.8 puntos.

FOTO: Especial

Al incluir no respuesta y no registrados, la candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, alcanza 47.5% de la intención de voto contra 33.1% que presenta Del Moral, mientras 13.3% anuló la boleta y 6.1% no sabe o no respondió.

La encuesta al cuestionar “Independientemente de por quién votará, ¿quién cree que ganará las próximas elecciones a la Gubernatura?”, los encuestados respondieron: 56.3% en favor de la morenista Delfina Gómez, mientras 30.4% respondió que la priísta Alejandra del Moral y 13.3% no sabe o no respondió.

FOTO: Especial

La encuesta levantada en vivienda por Mendoza Blanco & Asociados revela que a la pregunta “¿Qué es mejor para el Estado de México en este momento, que siga gobernando el PRI o que haya un cambio de partido en el Gobierno?”, de los encuestados 62% pidió cambio de partido y 24% prefiere que siga gobernando el PRI.

FOTO: Especial

Luego se les preguntó a los que dijeron que haya un cambio de partido en el gobierno “¿Cuál partido?” y la respuesta fue 44% favorable a Morena, 24% que siga gobernando el PRI, 5% que sea del PAN y 3% que sea del PRD, mientras 10% insistió en que fuera otro partido.

La encuesta plantea la pregunta “¿Cuál de las siguientes candidatas representa un cambio para el Estado de México?”. La respuesta de 53% fue que Delfina Gómez, es un cambio, mientras Alejandra del Moral alcanza 31%. Al menos 9% de los encuestados considera que ninguna de las dos alcanza a ser un cambio.

En la ficha técnica de la encuesta se informa que el 48% del total de los encuestados son hombres y 52% mujeres. El trabajo de campo de la casa encuestadora se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2023 con un universo estimado de aproximadamente 12.5 millones de electores registrados en la lista nominal.