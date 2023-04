Se cuidó negociación con Iberdrola… se queda la empresa en México: AMLO

Nuevamente celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador la adquisición de 13 plantas generadoras de electricidad a la empresa española Iberdrola recordando que con ello la Comisión Federal de Electricidad tendrá el 54% del mercado, lo que garantiza que se cumplirá el compromiso de no aumentar el precio de la luz.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que con esta transacción se garantiza que no aumente el precio de la energía eléctrica

"Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, la luz, del gas, las gasolinas, el diésel y estoy cumpliendo, en más de cuatro años no ha habido aumentos y lo puedo probar, incluso han habido disminuciones en los precios de gasolinas, de gas de luz en términos reales pero con esto ya garantizamos que en el tiempo que nos falta no hay aumento en los precio de los combustibles y es buena noticia y también hacia adelante, vamos a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios".

Al dar a conocer más detalles de esta compra, el mandatario dijo que el 46% del mercado queda ahora en manos privadas, lo que equivale a la producción de electricidad de Argentina. En ese escenario afirmó que la negociación con los representantes de Iberdrola, se cuidó en todo momento.

"Fue una decisión que se tomó y se cuidó mucho para que no se des hiciera, para que no pudieran sabotearla, la operación porque los conservadores son muy, muy coléricos, enojónes...

-¿Qué dijo el gobierno español?

-No sé, qué estén opinando

-¿la empresa se queda o se va?

-se queda como cualquier empresa nosotros no le negamos a nadie el que pueda venir a invertir a México".

López Obrador confió en que al final de su sexenio la participación de la CFE en el mercado mexicano sea del 65 al 70 % por lo que se puede hablar de una nueva nacionalización de la energía eléctrica.

"Calculamos que vamos a agregar a la generación de la CFE, a finales del sexenio, hasta 15% más, o sea que si con esta operación llegamos a 55, vamos a llegar a finales, al 70 de la generación pero como va creciendo la demanda porque el país crece y de lo que más se necesita es energía eléctrica, calculamos que mínimo la CFE la vamos a dejar con 65% y este es un rescate, por eso hablé de una nueva nacionalización".

Al afirmar que seguirá luchando por evitar las privatizaciones y defender los recursos del país, recordó que para la compra, su gobierno invertirá alrededor de seis mil millones de dólares.