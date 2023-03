Taddei es honesta e incapaz de actuar como Córdoba en el INE: AMLO

Defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, a quien calificó como una mujer honesta e incapaz de actuar como su actual titular Lorenzo Córdova al frente del organismo.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario reconoció que no conoce a la próxima consejera, sin embargo minimizó las críticas por la relación que Taddei Zavala tiene con personajes de la cuarta transformación, ya que es prima del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Luis Taddei y tía de Pablo Daniel Taddei, anunciado como primer director de la empresa estatal Litio por México (LitioMX).

“No la conozco eh, conozco a su familia eso sí y sí son gente progresista y demócratas, y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo, tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por su fuese poco es producto de un sorteo”.

Por ello dijo que se aplicó la democracia en la Cámara de Diputados al haber aplicado el método de tómbola para la elección de los consejeros que ocuparán los lugares de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña el próximo 3 de abril.

“Celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de consejeros, que se haya hecho por sorteo porque había 20 candidatos mujeres y hombres y quedaron cuatro, y fue mediante insaculación entonces lo veo bien y como lo dije la ves pasada había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos”.

Por cierto que este viernes en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a la Presidencia para que modifique o se elimine la mañanera del 27 de marzo, en la que el Jefe del Ejecutivo, habló sobre su Plan B y su Plan C electoral, al considerar que vulneró los principios de equidad en medio de los procesos electorales que se encuentran en curso en los estados de México y Coahuila.

“Decir que ni un voto al conservadurismo, no es decir ni un voto al PRIAN, es ni un voto al conservadurismo, si ellos se ponen el saco es otra cosa, no existe un partido formal conservador, entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo voy a decir ni un voto a los fifís, a ver si tampoco lo puedo decir, porque tampoco son fifís, algunos, o puedo decir ni un voto a los conserva, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos pues, ya, ni modo que me van a castigar por eso”.

Y es que dijo que como Presidente el hablar de la corrupción es lo mismo que hablar de políticas públicas ya es uno de los principales problemas del país.