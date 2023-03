Los muertos de Juárez son "el Ayotzinapa" de AMLO: German Martínez

Por segundo día consecutivo sigue el encontronazo en el Senado de la República por la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

Senadores de oposición y de Morena, dividieron opiniones sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que esperará a que la FGR concluya su investigación sobre la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez y hasta entonces determinará si cesa o no a Francisco Garduño, como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

El expresidente de la Cámara Alta y morenista Eduardo Ramírez, calificó de positiva la postura del presidente López Obrador, "no podemos emitir juicios, sin antes tener los elementos de prueba".

"Estos elementos se irán desahogando con las investigaciones que haga la Fiscalía General de la República. No es un caso menor, es un caso que ha estado en la opinión pública del mundo y, sobre todo, tratándose de hermanos migrantes que no están en calidad de delincuentes, de ilegales, habría que deslindar responsabilidades y en este caso, esperar a que la Fiscalía emita su opinión y en razón de ello actuar en consecuencia y no sea un delito que quede impune en el sexenio del presidente López Obrador".

Julen Rementeria, coordinador del PAN, opinó que desde el Poder Ejecutivo se tienen que tomar determinaciones y acciones rápido, porque lo que sucedió no fue un asunto menor y hay que ver que se resuelva y, sobre todo, que no se repita.

"Y evidentemente hay responsabilidad por supuesto del Instituto Nacional de Migración, claro que la hay y creo que tendría que resolverse esto a la brevedad y no esperarse al resultado de una investigación o, en todo caso, que nos digan en qué tiempo la van a resolver".

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, destacó que la investigación de la Fiscalía va a ser complicada y compleja. "Las investigaciones que tienen que ver con ciertos tramos de responsabilidad, son investigaciones que llevan tiempo", citó.

"Sin duda va a ser una investigación larga, hay decisiones que son políticas y hay otras decisiones que obviamente son jurídicas, entonces las decisiones políticas se pueden tomar en cualquier momento y las decisiones jurídicas, desde mi punto de vista, si requieren tener una línea de investigación sólida. Pero, no puede separarse, desde mi punto de vista, quien debe de estar más bien respondiendo y atendiendo todas las peticiones de información, que seguramente habrá muchas por parte de la Fiscalía".

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, aseveró que los muertos de Juárez "es el Ayotzinapa del presidente López Obrador y, Adán Augusto es el (Jesús) Murillo Karam de esta tragedia".

"La verdad, es que esto lo va a perseguir eternamente a Andrés Manuel. Estos muertos de Juárez lo perseguirán por la eternidad. Quiso pasar a la historia como el mejor presidente de México, está pasando cómo están pasando los de Ayotzinapa, con muertos del Covid, con muertos de la violencia y, ahora, con muertos criminales".

Reprochó que desde la mañanera no haya habido un minuto de silencio o un conduelo por los migrantes muertos.