Alcaldes de oposición piden a Sheinbaum no politizar tema de agua

Esta tarde se realizó una sesión del cabildo de la Ciudad de México, para tratar el tema de la escasez de agua en la capital del país, y en la que participaron los 16 alcaldes y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

A su salida, los alcaldes de oposición pidieron a la mandataria local no politizar el problema de escasez de agua que enfrenta la ciudad y que la distribución del líquido sea pareja para todas las demarcaciones.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, declaró a la salida de la reunión que pidió que las más de 570 pipas con las que se cuenta en la capital, se distribuyan equitativamente.

“Lo que pedimos es que ahora el agua no se convierta en una nueva forma de compra de votos, eso es muy importante, que no se politice el tema del agua. Exigí también que nos den 35 pipas de agua a cada una, somos 16 alcaldías y el gobierno de la ciudad de México cuenta con 571 pipas, entonces nos corresponden de 35 por alcaldía para poder atender las peticiones de los hospitales, iglesias, escuelas vecinas de los mercados públicos”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, consideró tardía la actuación del Gobierno capitalino para atender la falta de agua en la ciudad, pues por muchos años no se ha invertido lo suficiente en sistemas de captación de agua, la renovación del sistema hidráulico, entre otros.

“Sin duda alguna, absolutamente tardía, no sólo tardía, las medidas para atender el problema de estiaje en el que ya está apenas están llevando a cabo, es decir, no se han concluido, entonces por supuesto que sí es tardío, pero no solo pensando en este año, es decir, lleva el Gobierno casi 30 años y hay un retraso importante en la inversión que se tendría que hacer para atender la problemática que existe de agua en esta ciudad”, declaró.

Los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Benito Juárez, Santiago Taboada, dejaron en claro que en esta reunión no vinieron a “regatear” por el tema del agua en sus demarcaciones.

Lo que se necesita, expresaron, es un trabajo coordinado porque a final de cuentas, quien tiene la responsabilidad del manejo del agua para los ciudadanos es el Gobierno capitalino.

“Yo siempre he dicho a la chamba no me voy a negar, aplausos… yo no vengo a gritar por una consigna política de su aspiración, yo a chamba sin duda, lo que exigimos es que haga mayor coordinación, a esto no le voy a regatear”, puntualizó Taboada.

“Nosotros no asumimos la responsabilidad de manejo del agua porque le corresponde al Sistema de Aguas, qué si, qué compromiso nosotros tenemos, si mediar con los vecinos y ser un intermediario para resolver el problema social, pero si nos apoyan con pipas, si nos dejan nada más las broncas con los vecinos, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad como voz de nuestros vecinos para exigir que cumplan”, preciso Mauricio Tabe.