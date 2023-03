El presidente López Obrador advirtió que, si la Corte elimina de manera definitiva el paquete de reformas electorales conocido como el Plan B, su gobierno tiene preparado un Plan C, que consiste en pedir a la gente que no otorgue ni un solo voto a los partidos de la derecha conservadora en el 2024 como ya ocurrió en 2018, porque este tema no es un asunto jurídico sino político.

Señaló que su gobierno seguirá con la defensa de la democracia por la vía legal, pero si el Poder Judicial, se empeña en proteger a los representantes de la oligarquía, se pondrá en marcha dicho plan, pues hasta ahora lo que se observa es que el ministro Javier Laynez Potisek se extralimitó en su función al anular un paquete de reformas que ya habían sido aprobadas por los diputados y senadores.

Morenistas en el INE…

Respecto al tema de la selección de aspirantes a consejeros del INE en la Cámara de Diputados, el tabasqueño, de entrada, dijo que cualquiera que sea electo como consejero presidente del INE será mucho mejor que el actual quien a unos cuantos días de dejar el cargo anda haciendo turismo electoral en Estados Unidos.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El Tren Maya contribuirá al turismo y la captación de divisas en el sureste. Conferencia matutina <a href="https://t.co/mm4JapZksZ">https://t.co/mm4JapZksZ</a></p>— Andrés Manuel (@lopezobrador_) <a href="https://twitter.com/lopezobrador_/status/1640338199422857217?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Dijo confiar en que los nuevos consejeros que reemplazarán a los 4 que se van, entre ellos Córdova y Murayama, serán muchos mejores, independientemente de que sea afines a Morena o no, de hecho, justificó que más de la mitad de la población mexicana es a fin a Morena, así que no sería raro que los que participen en el proceso sean de color guinda.

Incluso, López Obrador dijo conocer a Bertha alcalde, quien se perfila como la próxima presidenta del INE por haber obtenido las mejores calificaciones, porque ha trabajado en el gobierno federal, primero en la Secretaría de Seguridad y luego en Cofepris.

Sostuvo que Bertha Alcalde cuenta con experiencia en materia electoral aunque, es mejor tener integridad y honestidad que experiencia, se trata de que los nuevos consejeros electorales sean incorruptibles, además, es válido y totalmente legal que la nueva presidenta del INE simpatice con Morena, es una buena abogada que actúa con imparcialidad, aseveró.

Reunión con el asesor del presidente Biden…

En la conferencia de prensa, le preguntaron sobre la reunión con el asesor del presidente Biden para el medio ambiente, John Kerry, el Ejecutivo mexicano dijo que acordó con el funcionario norteamericano construir tres plantas más de energía solar, para sumarse a la Puerto Peñasco Sonora que será la más grande de América Latina, señaló que habrá una inversión en dichas plantas de 5 mil millones de dólares.

Señalé que se mantiene el compromiso de que, en 2024, se producirá en México al menos el 35 por ciento de energías limpias, sin combustible ni carbón. Aclaró que toda esa infraestructura quedará a cargo de la CFE.

Habló de Tik Tok

Cuestionado si en México se prohibirá la plataforma Tik Tok como se prevé en otros países, López Obrador rechazó esa posibilidad, dijo que en nuestro país está garantizada la libertad de expresión y que está prohibido prohibir.

En la conferencia de prensa de este lunes, diversos funcionarios y empresarios presentaron los avances del tramo del Tren Maya.