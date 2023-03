La SCJN es parte de la Mafia del Poder: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, declaró que los ministros son parte del grupo que se opone al avance de México y la mejora de la calidad de vida de la población, luego de la suspensión en contra del segundo paquete del Plan B electoral.

El dirigente de la nación acusó que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional Electoral (INE) están en contra de su reforma electoral para conservar sus “elevados” salarios.

Los integrantes de ambas instituciones ganan más que el Presidente de la República, manifestó López Obrador, y los calificó como parte de la “mafia el poder”.

“Ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”, puntualizó López Obrador.