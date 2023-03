Senado atraviesa por “desarreglo institucional” por INAI: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, aseveró que el Senado se encuentra en un “desarreglo institucional” ante su omisión de nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), después de que un juez de Distrito dio tres días a esta cámara para que lo haga.

El dirigente, reconoció que hasta este momento no hay condiciones para un arreglo político entre los distintos grupos parlamentarios que perfile un acuerdo para cumplir con el fallo del órgano jurisdiccional.

Ricardo Monreal explicó que si hay un segundo del presidente Andrés Manuel López Obrador la tercera elección que haga el Senado ya no podrá ser objetada.

Los comisionados nombrados por la mayoría calificada del Senado y vetados por el presidente de la República, si es su deseo, pueden interponer un juicio de amparo para proteger sus derechos, destacó el funcionario, pues los senadores no son expertos en materia de transparencia y acceso a la información y por tanto no pueden hacer una evaluación objetiva de sus perfiles.

“Si yo soy doctor en Derecho o yo soy maestro en Derecho y me dice un órgano judicial o ejecutivo, tú no tienes la capacidad para enseñar y tú no debes de enseñar o no debes estar en este puesto de magistrado Administrativo, porque no tienes capacidad, yo le diría al Ejecutivo: tú no me puedes objetar eso, porque es un valor subjetivo y, menos puedes decirme que porque yo pertenezco a la Legión de Cruzados o a la Legión de Masones, me vas a eliminar y tampoco puedes acudir a una subjetividad en el examen”, señaló Monreal Ávila.

Se tiene una opinión positiva de las dos propuestas vetadas, pero respeta la objeción, reiteró el dirigente.

Este es un tema exclusivamente de “explorado Derecho”, expresó Ricardo Monreal, y el Senado está en falta por no nombrar los reemplazos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

“Es un desarreglo institucional, claro constitucionalmente es impecable porque el presidente hizo lo correcto, pero, nosotros al interior tenemos un desarreglo, porque tenemos una resolución del órgano jurisdiccional que nos dio tres días para nombrar, no hay condiciones”, puntualizó el presidente de la Jucopo del Senado.

A pesar de que los nuevos comisionados se nombren la siguiente semana, el INAI quedará en “inoperancia sustantiva”, explicó Monreal Ávila, porque tendrá que esperarse a que corra el plazo de 10 días hábiles para que el presidente de la República los objete o no.

Si esto no sucede, indicó el dirigente, los dos nuevos comisionados entrarían en funciones hasta finales de abril próximo y el Instituto quedaría inoperante al menos del 1 al 18 de abril próximos.

Ricardo Monreal mencionó que en este caso la crítica no es hacia los comisionados que integran el pleno del INAI, sino al funcionamiento del Instituto que no ha cumplido del todo las funciones para las que fue creado.

“Tiene una carga, el INAI, yo conozco a los integrantes, no es asunto personal, ni es un asunto de comisionados y, para mí, son gente correcta los comisionados, pero, quizá no son las personas, quizá la institución es la que tenga alguna crítica o cuestionamiento”, añadió el funcionario.