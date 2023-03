Opositores llaman a Añorve no debilitar bloque de contención del Senado

Los coordinadores del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado, pidieron al nuevo líder de la bancada del PRI, Manuel Añorve, no convertirse en un factor que resquebraja al bloque de contención por su cercanía con el líder de su partido, Alejandro "Alito" Moreno.

En tanto, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, declaró que su partido le "abre las puertas" a Miguel Ángel Osorio Chong, quien este miércoles dejó la coordinación y la bancada priista, para que se sume a su fracción.

"Nosotros tenemos siempre diálogo con todas las senadoras y senadores que integran las fracciones parlamentarias aquí en el Senado de la República. Siempre lo hemos hecho de manera permanente y, por supuesto, que quién se quiera sumar a nuestra fracción, tiene las puertas abiertas. A todos, del partido que sea".

Julen Rementeria, coordinador del PAN, declaró que desde anoche entabló contacto con el nuevo coordinador del tricolor, quien le dijo que tiene la idea de seguir con el bloque de contención, "está firme en ello, en las acciones de inconstitucionalidad".

"Yo no veo en lo que sería el bloque mayor problema, en este momento yo no lo veo. Alguien me preguntaba si creíamos que esto pudiera poner en riesgo el bloque. Mi respuesta, categóricamente, es no".

Por su parte, Clemente Castañeda, líder la bancada de Movimiento Ciudadano, reconoció el trabajo de Miguel Ángel Osorio Chong, como coordinador del PRI y confió en que su sucesor, Manuel Añorve, mantenga la posición política que tuvo el exsecretario de Gobernación.

"Yo confío en que Manuel Añorve mantenga la posición política que ha mantenido el PRI en la mayoría de los temas, que el bloque de contención no se resquebraja, al contrario, que siga fortalecido, que vayamos adelante con la acción de inconstitucionalidad del plan 'B' electoral y, que sigamos manteniendo el bloque de contención a las decisiones incorrectas que quiere tomar el gobierno federal".

Tanto Rementeria como Castañeda saludaron la unción del senador por Guerrero como nuevo líder del priísmo en el Senado.