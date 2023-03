Niega el presidente haber intervenido en el caso de Osorio Chong

El presidente López Obrador negó qué haya tenido algo que ver en la salida de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores del PRI.

“Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso o el Reforma”, dijo.

Y agregó: “No tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente. No nos metemos. No hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie por eso tenemos autoridad moral”.

El mandatario aprovechó para acusar a los priistas de haberse incorporado “al bloque conservador” Se “equivocaron” en el PRI.

Y les echo en cara de haberse ido al “bloque conservador” pero no para ir, sostuvo, a la vanguardia sino para irse a la retaguardia “en la cola” y permitir que los dirija Claudio X González.

López Obrador insistió en que los priistas en lugar de retomar las luchas de la Revolución y de presidentes como López Mateos se volvieron conservadores.

“El PRI venía de la Revolución de la lucha de los campesinos de la lucha de los obreros, de la lucha del pueblo por recuperar los bienes que Porfirio Díaz habia entregado a los extranjeros”.

Pero, agregó, de repente llegó Salinas y les quita el programa a los conservadores. Y entrega los bienes de la nación a los particulares.