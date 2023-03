A nadie conviene autodestruirnos: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, condenó la violencia en contra de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y urgió a un proceso de reconciliación porque “no conviene autodestruirnos unos a otros”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, reiteró que no es conveniente ningún tipo de expresión que lastime a las personas, que genere violencia y actos de reprobación.

“No estoy de acuerdo con la violencia verbal ni física”, dijo.

Recordó que él es un hombre de paz y de reconciliación.

“Creo en la reconciliación mexicana, no creo en el encono, no creo en el odio, no creo en el rencor y creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación”, citó.

“Desde el Senado tenemos que convocar a un proceso de reconciliación mexicana, no conviene autodestruirnos o destruirnos unos a otros, hay que respetarnos como pensamos y como somos. Somos un país diverso, tenemos que actuar con tolerancia, mucha tolerancia para poder fortalecer a nuestro país y hacerlo grande, más grande, mucho más grande”.

En otro tema, respaldó a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en su decisión de lanzar su autobiografía.

Mencionó que con esto el canciller hizo un esfuerzo, que “estamos haciendo todos, a pesar de que no hay ‘piso parejo’, hay desventajas. Pero, hay que hacer un esfuerzo todos de expresar la propuesta, lo que se quiere para el país, lo que se propone”.