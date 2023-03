Trasladan a Murillo Karam del Reclusorio Norte a Torre Médica de Tepepan

Tras la petición que hicieron sus familiares, el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue trasladado la tarde este viernes a la Torre Médica de Tepepan para recibir atención, ya que su estado de salud se reporta como delicado.

En días recientes, Jesús Murillo Karam ha presentado un cuadro de presión arterial alta de 190/112 o superior.

Al respecto, la defensa del ex funcionario público advirtió que de no recibir la atención médica adecuada podría sufrir un evento vascular cerebral, el cual no pudiera atenderse oportunamente en el Reclusorio Norte, lo que aumentaría el riesgo de un daño permanente o fatal.

La defensa insistió en que la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga fue una medida peligrosa y desproporcionada.

Cabe recordar que Jesús Murillo padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.