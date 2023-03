Niega AMLO persecución a Calderón por caso García Luna

En caso de persecución se habría denunciado a Felipe Calderón, esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las acusaciones del ex mandatario mexicanos quien se calificó como un perseguido político después de la declaración de culpabilidad del que fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Durante la mañanera el Primer Mandatario transmitió el video donde el panista criticó el juicio en Estados Unidos a García Luna, por basar la sentencia, en lo dicho por supuestos testigos a los que recordó, su gobierno envió a prisión.

"En lo que a mí corresponde ¿qué persecución puede haber? si hubiese persecución ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del ex presidente, no lo hemos hecho ¿por qué? Porque ya lo he explicado, se le preguntó al pueblo y aunque muchos dijeron que sí, que se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante".

López Obrador pidió pruebas a Calderón Hinojosa, e incluso le dijo que podría demandar a las autoridades estadounidenses por falsedad.

"Es importantísimo porque lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno ¿por qué considera que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando".

Así mismo señaló que Felipe Calderón, no ha sido criticado ni cuestionado en los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

"Llevamos a cabo toda una persecución política-mediática ¿ustedes han visto cuestionamientos en los periódicos de México, en la radio, la televisión, cuestionamientos a Felipe Calderón? Porque a lo mejor yo como ando en otras cosas no me entero, nada, son las redes sociales y eso no todos".

El Jefe del Ejecutivo Federal, opinó que el gobierno estadounidense debería abrir una investigación más profunda contra García Luna, incluso dijo que fue algo que le planteó a los congresistas con los que se reunió el pasado lunes, sin embargo insistió, no dejará en manos de organismos extranjeros como la DEA, la seguridad de nuestro país.

"¿Por qué quieren echarnos la culpa a nosotros? Lo planteé, se los dije a los legisladores ¿cómo no lo voy a plantear? Ellos tienen su punto de vista, pero nosotros lo que sostenemos es que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a México y que desde luego estamos cooperando y trabajando de manera coordinada pero no les vamos a dejar el mando del país".

Nuevamente se lanzó contra el Partido Acción Nacional que en un twitt sugirió que México debería regresar a colaborar con la Agencia Antidrogas estadounidense, (DEA, por sus siglas en inglés), a fin de contener el avance del crimen y a raíz del secuestro y asesinato de dos estadounidenses en Tamaulipas, López Obrador recordó que el PAN, dio recursos a una de las empresas de las que García Luna, tiene el 80% de propiedad.