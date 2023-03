Defiende AMLO labor de inteligencia de Sedena, niega que sea espionaje

No es espionaje sino labores de inteligencia, fue la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionamiento sobre un documento donde la Secretaría de la Defensa Nacional informó del uso del malware Pegasus para investigar al activista Raymundo Ramos.

Tras la publicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, donde se muestra que la Sedena espió al defensor de derechos humanos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo, el Primer Mandatario afirmó que no hay ningún tipo de ilegalidad y se trata de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

“Se tiene que hacer la investigación, que no espionaje que es distinto y el Instituto de Inteligencia de gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Sí estoy enterado del reportaje que hiieron pero no hay ninguna ilegalidad”.

Aunque al principio dijo que es informado de los trabajos de inteligencia, posteriormente comentó que sobre lo revisado en Nuevo Laredo no, pero expresó plena confianza en el Ejército mexicano.

“No me explicaron nada, eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que levan a cabo los organismos encargados de este trabajo

-Entonces usted ¿no supo de este trabajo en especifico?

-no y le tengo confianza a los mandos porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir no somos iguales”.

Al enfatizar que no existe instrucción alguna para que se espíe a ningún opositor, periodista o defensor de derechos humanos, recordó que fue durante una mañanera donde Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos fue relacionado con el jefe de plaza del Cártel del Noroeste (CDN) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no ibamos a espiar a ningún opositor, el caso que está denunciando de este defensor de derechos humanos, fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalandolo que tiene presuntos vínculos con grupos d ela delimcuencia en Tamaulipas presuntos vínculos y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros”.

El Jefe del Ejecutivo Federal se dijo a favor que las instituciones del país adquieran los equipos necesarios para realizar las labores de inteligencia que permitan investigar delitos o mantener la seguridad del país.

“Sí, para las instituciones que tengan permitido utilizar la inteligencia sí se debe de contar con los equipos…

-¿Cómo Pegasus?

-Es que Pegasus, si me pregunta sobre Pegasus no podría contestarle porque no sé bien de qué se trata, entiendo que es una marca… sí se contrata tecnología pero no sé si sea Pegasus”.

Señaló que son los privados o incluso partidos políticos los que utilizan más este tipo de medidas para hacer verdadero trabajo de investigación.

“Yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia o mejor dicho espionaje, de los particulares, que nosotros… porque esos los adquieren… El bloque conservador segurísimo que lo tiene, seguro que tiene, pues sí Claudio X. González y todos ellos se dedicaban a espiar”.

Tras asegurar que padeció durante muchos años, de espionaje con apoyo de todos los medios que están en contra de la transformación, señaló a las empresas de comunicación que publicaron el reportaje e hizo públicos los recursos que se les dio en otras administraciones.