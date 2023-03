Ofensa, plan republicano contra narcos en México

No se permitirá que se afecte la dignidad de México, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al reaccionar a la propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos para utilizar a su ejército y combatir a los cárteles de nuestro país.

Durante la mañanera, sin pregunta de por medio se fue con todo y calificó el proyecto como una ofensa y falta de respeto a la independencia y soberanía de México, por lo que anunció una campaña para que mexicanos e hispanos no voten por ese partido en el país vecino.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y todos los hispanos, informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos además de irresponsable es una ofensa al pueblo de México una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”.

Después que el senador Lindsey Graham propuso activar más mecanismos contra los cárteles mexicanos, como autorizar la intervención y declararlos como organizaciones terroristas extranjeras, el Primer Mandatario consideró que lo único que busca ese y otros legisladores es tener un beneficio electoral.

“Y si piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido… por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos”.

Insistió que México se mantiene libre y soberano, así mismo descartó que su homólogo Joe Biden tenga alguna relación con la iniciativa y enfatizó que la campaña se mantendría aún cuando el candidato fuera el ex presidente Donald Trump.

“Y si continúan vamos a estar insistiendo para que ni un voto de mexicanos, de hispanos de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades (Rubén) de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a los republicanos, sea quien sea el candidato no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México, es un pueblo independiente y soberano y costó mucho”.

Cuestionó que ahora congresistas estadounidenses se digan preocupados por el fentanilo y declaren como el texano Dan Crenshaw que cuestionó al presidente de México, si representa al pueblo o a los cárteles.

“Hay mucha hipocresía, si ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas para campañas, dinero para sus campañas, de los que fabrican las armas, los que comercializan las armas y ahora salen que están muy preocupados, si estuviesen muy preocupados estarían atendiendo las causas que llevan a que los jóvenes tomen el camino de la drogadicción”.

López Obrador no descartó ir ante la Organización de las Naciones Unidas, aunque no así ante la Organización de los Estados Americanos.

“Vamos a esperar a ver qué reacción en estos días, de qué se trata, claro que no nos vamos a dejar pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento y podríamos acudir a la ONU, queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del partido republicano a ver qué opinan… la OEA no, no, ¿cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa (ríe)”.

El Jefe del Ejecutivo Federal indicó que no abordará el tema en su reunión con Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense.