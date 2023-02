México más democrático que EEUU; son muy buenos para ver paja en ojo ajeno

“Esto no se acaba hasta que se acaba”

Con fuerte crítica a Estados Unidos, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al comunicado emitido por el Departamento de Estado encabezado por Antony Blinken en el que manifestó apoyo a las instituciones electorales de México y que tras reconocer un intenso debate, manifestó que para tener una democracia sana en nuestro país es vital una autoridad electoral independiente y respeto al poder judicial.

Sin ser cuestionado al respecto, en la mañanera el Primer Mandatario reprochó que medios de Estados Unidos como el The Wall Street Journal trabajen a favor dijo, de los potentados resaltando la movilización a favor del INE aunque aseguró, en México hay más democracia.

“Es que dicen que somos dictadores, por eso aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que como es la mala costumbre siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario a lo que piensa el presidente Biden que siempre habla de igualdad… qué le digo con todo respeto… que hay más democracia actualmente en México, que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista, que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”.

Visiblemente molesto, desde Palacio Nacional insistió que Estados Unidos desconoce en totalidad el “Plan B” avalado por el Congreso y que fue iniciativa de la Presidencia ya que dijo. Esta sólo modifica una ley secundaria de un organismo que acusó, ha permitido el fraude electoral.

“No es de que allá en el Departamento de Estado de repente escucharon lo que les mandó decir Claudio X. González o Krauze o Castañeda y a ver un comunicado a favor de la marcha, y… está en riesgo la democracia en México por una ley secundaria, dan pena ajena, es ridículo… ¿no saben que Labastida recibía dinero de Pemex para su campaña, no saben que Fox apoyó el fraude electoral del 2006, no saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico y utilizó a García Luna? Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

López Obrador negó que vaya a presentar una carta diplomática o formal como lo hiciera el Departamento de Estado aunque aseveró tener pruebas que México vive mayor libertad.

“Y siguen hablando de libertad, y siguen hablando de democracia… pues que quede claro en relación a nosotros, hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos así de claro, y si quieren que debatamos sobre este asunto, lo hacemos porque yo tengo las pruebas para demostrar que hay más libertad y más democracia en nuestro país y eso sí lo tenemos defender porque no somos colonia, no somos un protectorado, somos un país, libre, independiente y soberano”.

Y a pesar que refirió que se está enjuiciando en esa nación al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pidió a Estados Unidos recordar que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) destituyó a Nicholas Palmeri, jefe de la agencia estadounidense en México después que se le acusó de reunirse con abogados que defienden a narcotraficantes.

“Que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México sólo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México, hace un mes y ya no hay información, ahí sí no hay un comunicado del departamento de Estado…

-¿pediría explicación a Estados Unidos?

-Por eso lo estoy diciendo

-Pero ¿formalmente?

-no, no, no, nada más para el señor Blinken”.

Y es que insistió, la relación con su homólogo Joe Biden sigue siendo buena y con respeto. En ese tenor y recordando el caso de García Luna, insistió en la necesidad de analizar diversas acciones que se realizaron en el sexenio donde él fue titular de la seguridad de México pues recordó asuntos pendientes como la entrada de armas que se permitió con el operativo “Rápido y Furioso”.

“Pero es que eso es lo importante pero eso lo tiene que decir García Luna, con quién tuvo tratos, o sea por ejemplo el operativo de Rápido y Furioso eso fue convenido entre gobiernos, y ¿por qué le dieron carpetazo? Ahí está el que también ahora es opositor a nosotros Sarukhan que era embajador cuando Rápido y Furioso, no sólo García Luna ¿el presidente qué, no lo sabía tampoco?”

Se le preguntó si ya analizó el hacer una investigación a los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, sin embargo comentó que prefiere esperar ante la posibilidad que García Luna se convierta en testigo.

“Esto como decían en el béisbol no se acaba hasta que se acaba, esto está comenzando, vamos a esperarnos porque hasta junio va a sentenciarse a García Luna, el que él independientemente de la reducción de los años que va a estar en la cárcel, ayudara explicando cuál fue su situación en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón”.

Respecto a su denuncia en contra del abogado de García Luna, César de Castro, comentó que sigue el análisis y que no bastará con recibir una disculpa pues desea conocer si la pregunta fue hecha por algún mal entendido o si “alguien” se la sembró para que el nombre del Ejecutivo Federal Mexicano, saliera durante el juicio.