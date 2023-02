Exige AMLO a Calderón, Fox y alianza se pronuncien sobre juicio

+ "García Luna no es México, se está enjuiciando a un ex funcionario"

+ Critica respuesta de Calderón "se va por la tangente"

Aunque calificó como buena contribución la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna en el juicio que enfrenta en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció porque otros personajes hablen al respecto para tener más información sobre la colusión de autoridades y criminales, tanto de México como del extranjero.

Desde el inicio de la mañanera el Primer Mandatario habló de la resolución del jurado que calificó como una muestra de la decadencia que vivía el país.

"Veníamos no de una crisis, de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo, lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia y cómo se enfrenta una decadencia, un proceso de degradación que no sólo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, con lo moral, cómo se enfrenta, con una transformación, arrancando de raíz al régimen".

Como Presidente de México hizo un llamado al ex Secretario de Seguridad del gobierno calderonista, para tener más información que permita llegar a fondo en la actuación con criminales, es más para saber si se daba información a los ex mandatarios del país.

"Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y yo diría como Presidente de México, por el bien del país que ojalá lo haga a cambio de que informe sobre si recibía ordenes o informaba a los ex presidentes tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en la AFI y a Calderón cuando era secretario de seguridad, y otra cosa muy importante que es bueno para México y para Estados Unidos ¿cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos?".

Invitó hacer lo propio a Felipe Calderón y Vicente Fox, al comentar que esperará hasta que se dicte una condena a García Luna para analizar algún tipo de denuncia,

"Ojalá Calderón, antes de que García Luna lo haga si es que toma esa decisión, que él explique y también Fox".

-Por el momento ¿no contempla usted presentar una denuncia o iniciar algún proceso penal?

-No, vamos a esperarnos porque es creo hasta junio la sentencia definitiva, vamos a esperarnos porque además queremos más información.

-En la Cámara de Diputados lanzaron una consigna de sigue Calderón...

-Yo no coincido en eso, yo lo que creo es que debemos tener todos los elementos.

Criticó la respuesta que por la noche, hizo Calderón Hinojosa asegurando que se va por la tangente.

"No tiene nada que ver con el tema en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Un poco lo que declaró en su momento Díaz Ordaz después de lo del 68".

Al insistir que la guerra contra el crimen organizado no funcionó, dijo que Calderón aún tiene mucho por responder como si realmente desconocía las acciones de García Luna y en ese tenor también llamó a los partidos de la alianza, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, hablar al respecto.

"El Presidente de México es el comandante supremo de las fuerzas armadas, todo está en el caso del ejército, por escrito, entonces sí es importante y además que el PAN se pronuncie y que se pronuncie el PRI, o sea la alianza conservadora, se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo".

El presidente rechazó el análisis de algunos críticos en el sentido de que, el juicio de García Luna dejará un daño para el país, pues fue México el que estuvo en ese banquillo, y no solo el exsecretario de Seguridad Pública.

"García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo, no equiparar, eso está mal, si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto, incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México".

A quien también llamó a dar cuentas fue al poder judicial que aprobó descongelar las cuentas a la esposa de Genaro García Luna

"Hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la judicatura, sobre este asunto, ojalá den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín, ya sé cuál sería la excusa, que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos, entonces para qué está el consejo de la judicatura. ¿Qué no es un agravio al poder judicial que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas?".

Sobre los señalamientos de que el juicio contra García Luna debió de llevarse a cabo en México porque finalmente los delitos se cometieron en el país, el jefe del ejecutivo Federal dijo que hay que esperar a que termine el juicio con la sentencia definitiva para analizar alguna solicitud de extradición aunque enfatizó que el caso sirve para que los servidores públicos no se confíen y no se "amburguesen" y no haya repetición.