AMLO reta a la oposición a agruparse como lo propone Felipe Calderón

El presidente López Obrador retó a los partidos de oposición a agruparse con empresarios, banqueros, intelectuales orgánicos y medios de comunicación neoliberales y todos los sectores conservadores para elegir al candidato opositor en 2024.

Dijo que le parece correcto el planteamiento que hace el expresidente Felipe Calderón en un artículo de opinión publicado en el diario Reforma en el que propone a los opositores agruparse para lograr la victoria en las elecciones presidenciales del año próximo y terminar con un régimen populista, corrupto e ineficiente.

Aseguró que es momento de definiciones y eso beneficia a la democracia, incluso urgió a los opositores a elegir ya a su abanderado.

“Eso que dice es correcto, que se agrupen y se fortalezcan, sí eso le hace bien al país, para que haya democracia plena, es muy bueno lo que planteó Calderón que se organicen que se reagrupen que definan si va a ser Claudio (X. González) el dirigente, que definan cómo va a elegir al candidato del bloque conservador porque son como 50”.

El tabasqueño dijo que de acuerdo con algunas encuestas la senadora del PAN Lilly Téllez que va en primer lugar, en segundo Ricardo Anaya y a Santiago Creel lo ubican en tercer lugar, todos van muy bien

Aunque el tabasqueño, muy sonriente, dijo estar muy confiado en que en el 2024 habrá continuidad con cambio, es decir, que ganará quien sea postulado por la coalición Juntos Hacemos Historia pues la gente ya no quiere, ni va a permitir que regresen los rateros, el pueblo ya no le cree al PRI, ni al PAN ni al PRD, es decir, que a la oposición no le va a alcanzar para ganar la próxima elección presidencial.

“Va Lilly Téllez en primer lugar, en segundo va Anaya, en tercero va Creel, en cuarto va la señora Margarita, van muy bien todos jajaja. ¿Usted lanza este reto porque tienen confianza en que no van a poder? - No van a poder, estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraude. Los que engañaron al pueblo”.

En cambio, dijo que los aspirantes de su partido van muy bien, aunque no quiso abundar al respecto., pero insistió que será el pueblo el que elegirá con plena libertad y conciencia al próximo presidente o presidenta.

“Por eso es muy importante que sigamos con este debate para que el pueblo decida con información si quiere que continúe el proceso de transformación o que regresen los neoliberales corruptos con sus voceros y achichincles”.

El presidente López Obrador se refirió también a la marcha- mitin del próximo domingo 26 de febrero en defensa del INE, dijo que se trata de una movilización de la oposición, de los conservadores que buscan defender los privilegios del anterior régimen y que no se apoye a los pobres, no es una manifestación de la ciudadanía.

Mientras que su gobierno tendrá una concentración también en el zócalo, pero el 18 de marzo Día de la Expropiación Petrolera.