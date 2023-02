El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, señaló que la Comisión de Ética de la máxima casa de estudios continúa el análisis sobre el plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

En breve entrevista, dijo que mientras no haya un dictamen no se puede hablar de las sanciones que podrían aplicarse a la juzgadora y que ese asunto o cualquier otro no pueden lesionar el prestigio que tiene la UNAM.

“El prestigio de la UNAM debe seguir intacto - ¿el caso de la ministra? – todavía está en proceso de análisis dentro del Comité de Ética Universitario”.

El rector de la UNAM, señaló que este lunes un representante de la ministra Esquivel presentó algunos elementos de descargo sobre el caso del plagio, pero continúa la revisión sobre las pruebas de cargo y descargo.

“Ya ayer sé que estuvo alguien por allá en su representación, por parte de la maestra, para presentar sus argumentos”.

Cuestionado sobre el diferendo que existe con el presidente López Obrador quien ha hecho duras críticas a la UNAM, el rector Graue, consideró que no hay ningún enfrentamiento entre la UNAM y el Estado mexicano.

“Yo no veo ese enfrentamiento como tal, a veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado”.

Enrique Graue acudió este martes a la Cámara de Diputados para firmar un convenio con este órgano legislativo, para que técnicos universitarios capaciten al personal administrativo del recinto parlamentario.