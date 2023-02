Martha Bárcena se ha dedicado a calumniarme… es un rencor obsesivo: Ebrard

De tenerle rencor obsesivo y ser ingrata, acusó el canciller Marcelo Ebrard a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena quien días atrás, aseguró que fue verdad lo declarado por Mike Pompeo, extitular del Departamento de Estado del país vecino, referentes a que el gobierno mexicano aceptó por debajo de la mesa, establecer el programa migratorio "Quédate en México".

Durante la mañanera el funcionario fue cuestionado sobre la ratificación de Bárcenas con el periodista León Krauze, donde calificó a Ebrard de ser un coyote en el gallinero y afirmó fue engañada sobre el convenio dado en el gobierno de Donald Trump, el titular de Relaciones Exteriores, dijo que ello sólo es parte de un rencor obsesivo que se ha dado desde hace un año en su contra.

“La ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo diría yo, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días y lo que sostiene en la entrevista con León Krauze qye ha dicho en otros foros es simplemente algo que es falso”.

Un tanto exaltado dijo que si bien, fue Bárcena Coquí, quien prometió a Estados Unidos, que México sería el tercer país seguro para mantener a migrantes en su territorio, sin embargo enfatizó, a pesar de las presiones, él no aceptó.

“Ella en cambio ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve porque mira lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington que es la embajada más importante en México, ya les había ella dicho que sí al tratado este de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía, Turquía hizo un acuerdo con la Unión Europea y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica era jamás aceptar eso… simple y llanamente es falso”.

Aunque reconoció que la negociación para evitar el cobro excesivo de aranceles por parte Estados Unidos, fue tensa y larga insistió que no hubo nada oculto.

“Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al Presidente, no sería yo Canciller ahorita, pero también se le informamos al Senado, antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije van a querer imponernos el tercer país seguro, para eso es el arancel, necesitamos un acuerdo político, unánime, ahí están los documentos, de regreso yo les mandé un informe día por día, mismo que el Presidente me dijo mándaselos con detalle, todo mandamos, todo informamos ¿qué se logró al final de esto? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro”.

Por ello se dijo orgulloso de lo logrado. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista alguna falta de respeto contra la ex embajadora aunque sí consideró que ella ya pertenece al grupo de los conservadores.

“Es normal que se den todas estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas…

-La embajadora ¿se unió ya al conservadurismo?

-Pues yo creo que sí, yo creo que está en ese bloque, con nosotros no. Es que cada quien es libre aquí no se obliga a nadie, cada quien es responsable de sus actos y la historia nos juzgará”.

Enfatizó que ella no tiene fundamentos para haber hecho esas declaraciones.

“No tiene ningún fundamento es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse pero no es más que una conjetura y quien la entrevista pues, León Krauze pues es enemigo de nosotros, adversario para no exagerar, son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior”.

Consideró que como funcionarios también tienen derecho de réplica tanto con ex servidores públicos de México y otras naciones.