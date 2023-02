Como si estuviera en campaña, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, continuó su gira por diversas alcaldías recorriendo pasillos donde fue detenida para el clásico saludo de mano o la selfie con las personas que la recibieron con pancartas de apoyo y algunas solicitudes.

En la Benito Juárez, sin dar nombres directamente, afirmó que fue por un fraude electoral como llegó a la presidencia, Felipe Calderón dando a México un gobierno que no sólo no combatió al narcotráfico sino que inicio una guerra donde se alió con él con personajes como el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es juzgado en Estados Unidos.

“Quien declara la guerra en su propio territorio, sólo alguien que no tiene sentido, pero además una farsa, aumentaron los homicidios de una manera impresionante y lo justificaban diciendo que estaba combatiendo al narcotráfico y lo único que provocaron fue una enorme violencia en el país y ya lo sospechábamos pero ahora resulta que no solamente no lo combatían sino estaban aliados con ellos y recibían dinero del narcotráfico. O sea miren el daño que pueden hacer a un país, a una nación y en el fondo hay mucha hipocresía”.

En la Cuauhtémoc entre gritos de presidenta destacó que en las conferencias matutinas del presidente López Obrador se está dando seguimiento al juicio en Nueva York donde se demuestra dijo, la actuación de los gobiernos del PRIAN, siendo Felipe Calderón el responsable de golpear al avispero sin saber cómo enfrentarlo.

“Fue cuento eso del cambio en el gobierno… En el 2006 nos robaron la Presidencia a todos, no solamente al presidente López Obrador y entonces llegó un personaje que ahora está en España que decidió declarar la guerra contra el narco… le pegó al avispero sin saber cómo, hasta ahora seguimos viviendo los problemas de haber declarado una guerra en su país”.

Enfatizó que con el cambio de administración con la cuarta transformación hubo una verdadera transición a la democracia. Después del golpe vino la defensa a su propia administración en la capital, ya que insistió, se ha dado una campaña en su contra, con la difusión de las que calificó como mentiras, como la falta de inversión al Sistema de Transporte, Colectivo Metro.

“Muchas mentiras que se ha dicho, mucho de lo que estamos haciendo es para mejorar el metro de la ciudad, dicen que no invertimos en el metro es la inversión histórica de las más grandes que se han hecho en el Metro, estamos arreglando completamente la línea uno del Metro, la línea rosa, ¿saben cuántos años tiene la línea rosa? Me tocó que mis papás me llevaran, me acuerdo cuando se inauguró el Metro, ya pasaron los años verdad, bueno pues tomamos la decisión que en vez de nada más darle una pintadita a la línea uno hacer una nueva línea del Metro en la línea uno que es la que más se usa”.

Aseguró que la Ciudad de México se ha gobernado bajo las premisas de la presidencia, el poder ver por los que más lo necesitan destacando los programas sociales y el combate a la corrupción.