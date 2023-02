Fallece "Proteo" perro rescatista

Tras el colapso de escombros entre los que buscaba a víctimas del sismo ocurrido en ese país, Proteo, uno de los perros rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviados a Turquía, falleció este domingo

A través de sus redes sociales, la institución armada publicó una esquela dedicada a Proteo: “Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía ¡Gracias por tu heroica labor!”

Además en su cuenta de Tiktok, la SEDENA publicó un video donde su entrenador se despide del can, destacando que fue un perro fuerte y trabajador, que nunca se dio por vencido, “ahora solo me queda agradecerte haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver”.

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda. pic.twitter.com/1AzTGtjf8A — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 12, 2023

También el canciller, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del perro Proteo que participaba en la misión humanitaria de México para apoyar en el rescate de personas en Turquía. "Estamos tristones con esta noticia. Fue ayer, nos lo aviso la secretaria de la Defensa Nacional. Le hicieron una ceremonia y pues es parte del equipo. Es un elemento nuestro y si nos dolió. Estamos tristes pero puso en alto el nombre de México", expresó Ebrard.