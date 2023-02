México cuenta con apoyo de Cuba para fortalecer el sistema de salud: AMLO

Será este sábado cuando el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegará a México para tener un encuentro bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo confirmó el primer mandatario al dar a conocer algunos de los temas que se tratarán en este acercamiento donde México reiterará su desacuerdo en la aplicación de bloqueos económicos.

Desde las instalaciones de la V Región Militar, de Zapopan, Jalisco, López Obrador manifestó que México cuenta con el apoyo del gobierno y pueblo de Cuba para fortalecer su sistema de salud por lo que no descartó que se amplíe el acuerdo con esa administración para ampliar el programa de médicos cubanos que ya suman 500 en el país.

“Básicamente lo que tiene que ver con médicos, hay posibilidades que lleguen más médicos hay que decirlo, aunque les moleste a los conservadores, ofrezco disculpa, se preocuparon por formar médicos hace muchos años, y tienen un sistema de salud de los mejores del mundo”.

También refirió que se firmará un convenio para que México obtenga el balasto, que se utiliza en la construcción del Tren Maya que recorrerá cinco estados del país.

“Y no en cualquier parte hay balasto, fíjense que en todo el sureste no hay, bueno empieza a haber a partir de los Tuxtla en Veracruz, pero hacia el sureste, hacia la Península de Yucatán no hay, sí hay piedra, pero no está piedra que es como fierro, se está suscribiendo un acuerdo para traer esa piedra, ese balasto hacia la península de Yucatán”.

Detalló que además de un encuentro bilateral en Campeche tendrán un recorrido por la zona arqueológica de Edzná y en el Tren Maya y a su homologo otorgará la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar.

En el acuerdo publicado en la edición matutina en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalla que dicha condecoración se otorga a extranjeros “con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

Se destaca que durante la visita de trabajo del 8 de mayo de 2022 a La Habana, Cuba, el presidente López Obrador recibió la condecoración José Martí, máxima distinción que entrega el gobierno cubano, además de que suscribieron una declaración conjunta que consolida una nueva etapa en la relación bilateral y un acuerdo de cooperación en materia de salud.