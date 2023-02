“En Morena se roban hasta los lugares”, dice oposición en el Senado

La oposición en el Senado, protestó en contra del “desprecio manifiesto” del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los titulares de los poderes Legislativo y Judicial en la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el domingo pasado, en el Teatro de la República, en Querétaro.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, dio su respaldo a Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, por el maltrato que recibió en esta ceremonia.

Recordó que “vivimos en una República que no es monárquica y por lo tanto exigimos que en futuras ocasiones se le dé el lugar que usted merece”.

A este reconocimiento se sumó la vicecoordinadora de Acción Nacional, Kenia López y demandó respeto también para Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y para Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es evidente que en Morena se roban hasta los lugares del presidium. El señor López Obrador aspira a ser un dictador y relega al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero, la gente se está dando cuenta y, por supuesto, nosotros hoy venimos a decirle a usted señor presidente, que representa a los 128 senadores. No se deje, no se deje relegar, no se deje quitar el lugar, no se deje orillar por un aspirante a dictador, que incluso, no respeta a sus propios compañeros de Morena. Evidentemente, hoy lo que podemos ver del gobierno es nuevamente videos en donde la corrupción impera y ahora recordamos a los morenistas de Campeche robándose el dinero”, expresó.

También, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, mostró su respaldo a la investidura del presidente del Senado y rechazó la falta de respeto mostrada por el titular del Ejecutivo Federal a los poderes de la Unión.

“La celebración del 17 no es un acto de alabanza al presidente de la República, es un acto el gobierno de la República, es un acto de Estado y si debe quedar asentado en el Diario de los Debates que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le reclama al titular del Poder Ejecutivo el desprecio manifiesto a los poderes de la Unión con su actitud de arrogancia”.

El morenista Félix Salgado Macedonio, salió a la defensa del presidente López Obrador y se pronunció por considerar una reforma constitucional al Poder Judicial.

“Pudimos ver el comportamiento de los demás presentes y no fue tan digno, como se hubiera querido que fuera, desconocen de protocolos, más allá de que te caiga bien o mal el presidente, hay protocolos, no somos enemigos, somos adversarios políticos, pero existe un mínimo de respeto del presidente de la República, lo cual no lo tuvieron ellos. Ernesto Zedillo quitó a 17 ministros y aquí se eligieron a nuevos ministros, hay que ir pensando en una reforma no en desaparecer la Suprema Corte, incluso había hasta que cambiarle el nombre”.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, llamó “profesionales de la camorra” a los senadores de Morena, que ahora vienen hablar de la defensa de protocolos y de instituciones, “notable proceso de transformación, cómo el poder transforma a la gente”.