Otorgan suspensión definitiva a la construcción de Tramo 5 del Tren Maya

El juez primero de distrito con sede en Yucatán, Adrián Pérez Novelo otorgó suspensión definitiva de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, celebró José Urbina, buzo de cuevas e integrante del colectivo #SelvameDelTRen.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco,compartió que "un vecino, la zona afectada que se acercó a él por el daño a las caravanas; me pidió información, buscó que hacer, hizo su amparo y logró esta suspensión provisional hace unas semanas y ahora la definitiva".

"Es un ciudadano se está ocupando de lo que tuvo que hacer la Profepa, ir al lugar escandalizarse por el ecocidio y detenerlo”, resaltó.

"Fonatur debió solicitar antes del inicio de las obras el cambio de uso de suelo, no podían empezar a talar árboles a diestra y siniestra como lo hicieron ".

"Es un proyecto que está impuesto por una motivación que nada tiene que ver con el beneficio de la población o con respetar la leyes", “Se ha tenido que imponer a fuerza de embustes, el señor May que cada vez que abre la boca dice mentiras”.

"Hay otra señora tenía a la Sedena en su territorio, puso otro amparo y está vigente la suspensión preventiva".

“Este amparo nos protege de que sigan talando sin ton ni son”.

Sin embargo señaló, “sabemos que no hacen caso”, "En la selva la suspensión preventiva que existía, ya no está”. "No entiendo porque si dicen que se va a proteger la cueva de las manitas, continúan cavando en línea recta". "Aunque aun se siguen escuchando las explosiones de la dinamita en la zona y el ecocidio es lo que en realidad está sucediendo", concluyó.