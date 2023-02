Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra Norma Piña preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gracias a él, pues ha sido respetuoso de la independencia de los Poderes de la Unión.

“Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.”, sostuvo AMLO.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/qAvCoNDrYV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2023

López Obrador, mencionó que actualmente México atraviesa tiempos extraordinarios, pues ahora existe independencia entre los Poderes.



"Estamos viviendo un momento extraordinario. ¿Por qué?, porque nos hace libres. Si se tienen empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, ¿yo me tengo que quedar callado? Entonces, si somos independientes (entre los Poderes) podemos hablar, de por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido", dijo.