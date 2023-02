Rechaza Sheinbaum conflictos internos entre 'corcholatas' de Morena

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que haya una confrontación entre los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.

Aclaró que los llamados a la unidad no significan que haya división o que la cohesión esté en riesgo al interior de Morena.

Luego de participar en la reunión plenaria de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo sentirse muy arropada por sus seguidores, pero no tiene un equipo de campaña ni ataca a ninguno de sus compañeros que también aspiran a suceder al presidente López Obrador.

“Yo me siento muy arropada, los gobernadores de nuestro movimiento publicaron un desplegado en el que me respaldan de cualquier acción en contra. Yo ni tengo grupo ni ataco a nadie, desde toda mi vida hemos construido siempre y cuando hablo de unidad es porque si bien puede haber diferencias entre nosotros. Creo que todos estamos construyendo en unidad, pero no está de más dejarlo de decir”.

Cuestionada sobre la posibilidad de que Morena pierda el poder en la Ciudad de México o que pudiera perder más alcaldías, Claudia Sheibaum, aseguró que no hay posibilidad alguna de que la oposición gane los comicios en la capital del país en el 2024.

“Vamos a ganar la ciudad, eso no está en duda pero ni tantito, lo dicen todas las encuestas. De hecho salió una encuesta que habla sobre la aprobación de la Jefa de Gobierno, yo no tengo la menor duda de eso , se va a ganar la ciudad en el 24 y creo que el Partido Verde tampoco tiene duda de que vamos a ganar la ciudad en el 24”.

Ante los legisladores locales y federales del Partido Verde, Claudia Sheinbaum hizo una extensa exposición sobre los logros de su gobierno en materia ecológica y de desarrollo urbano.