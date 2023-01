El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, reiteró que la elección del candidato presidencial de la coalición Va por México será mediante un proceso abierto para todo aquel que quiera participar, porque en el proyecto de gobierno de coalición caben todos.



En conferencia de prensa, luego de la inauguración de la reunión plenaria de los senadores de Acción Nacional que se lleva a cabo en Guanajuato, el líder panista hizo un llamado a toda la sociedad a participar en este proceso democrático, ya que al PAN no le mueve tanto encabezar la candidatura del 2024, aunque cuenta con muchos y excelentes aspirantes, sino corregir el rumbo del país, que está siendo destruido por el actual régimen autoritario que tanto ha dañado a los mexicanos y las instituciones.



“Iremos a un proceso abierto donde van a participar todos los interesados de fuera y de dentro, donde podrán todos los mexicanos expresarse, porque vamos a tener mediciones, encuestas y porque lo que nos mueve no es tener una candidatura, sino cambiar a México, es corregir el rumbo, ganar para gobernar, para poder tener el primer gobierno de coalición”



Para ello, hizo un llamado a los senadores panistas a hacer la convocatoria a toda la sociedad civil, en sus respectivos estados, para que participen y se gane la presidencia de la República y también la mayoría en el Congreso federal.



El líder nacional del PAN, celebró que el INE llame al orden a Morena para evitar que las “corcholtas” sigan en abierta y descarada campaña proselitista , con actos ilegales y anticipados, con recursos públicos, por eso han sido denunciados ya son reincidentes y podrían perder en su momento el registro como candidatos.



“Hay desvío de recursos públicos, Claudia Sheinbaum anda pintando bardas en todo el país poniendo espectaculares, el Secretario de Gobernación Adán Augusto está haciendo recorrido con fines políticos en todo el país o el Secretario de Relaciones Exteriores. Ya hay reincidencia para que en su momento el INE pueda determinar no aprobar la candidatura de cualquiera de estas corcholatas presidenciales”.



Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Julem Rementería, admitió que con estas irregularidades y con el proceso electoral en dos entidades del país muchas de las iniciativas legislativas quizá no podrán salir adelante, el periodo ordinario en la Cámara Alta será seguramente muy difícil.



“Será un periodo ordinario seguramente complicado con pocas probabilidades de sacar temas importantes para el país porque seguramente se centrará la discusión en la parte política, en lo del Edomex y Coahuila y la defensa que se tiene que hacer de las instituciones electorales como el INE y el TEPJF, así que pareciera que va a ser fácil. Ya vemos como está el talante del Presidente López Obrador pues los once consejeros del INE que van impugnar el Plan B y ya vimos la respuesta, no”.



Por lo pronto, continúan los trabajos de la Plenaria del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República de cara al próximo periodo ordinario que inicia el primero de febrero.