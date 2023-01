Prevé ANTAD más amparos por reformas antitabaco

Las empresas que venden productos de tabaco presentarán más amparos en los tribunales ante las nuevas medidas antitabaco que prohíben su exhibición en puntos de venta, anticipó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Los comerciantes cuestionaron el reglamento que publicó el Gobierno de México el 16 de enero en el que impide exhibir en tiendas cajetillas de cigarros y otros productos de tabaco, además de prohibir el fumar en espacios públicos concurridos.

En conferencia prensa los integrantes de ANTAD reiteraron su desacuerdo con el reglamento, que señalaron, está por encima de la misma ley. Monica Leñero, directora de Enlace Legislativo de la asociación señaló que aunque sus afiliados no venden tabaco y carece de interés jurídico, cada asociado que vea vulnerados sus derechos puede interponer amparos y para ello se ofrecerá asesoría jurídica.

“Los supermercados, las tiendas de conveniencia y algunas departamentales, están procediendo al amparo, son ellas directamente quienes tienen que hacerlo, Antad no tiene interés jurídico, por eso no puede hacerlo directamente, porque Antad no vende directamente cigarros al público.Pero nosotros estaremos haciendo acompañamiento y apoyo de las empresas en su proceso de amparo”, expresó la directora de enlace legislativo del ANTAD

Estas declaraciones ocurren después de que la cadena de origen estadounidense Walmart iniciara la semana pasada una batalla legal contra la reforma antitabaco del Gobierno.

Por otro lado, el presidente de la ANTAD Vicente Yáñez que engloba casi 47 mil tiendas departamentales, autoservicio y especializadas, con más de 21,4 millones de metros cuadrados de piso de venta en México, manifestó su preocupación por la prevalencia de la inflación y señaló que hay que trabajar para no generar otros efectos adversos que se sumen a ese fenómeno que reconoció en gran parte es importado.

“El tema de inflación, si nos sigue teniendo preocupados, tenemos que tener mucha disciplina, para que lo que corresponde a México, no afecte temas inflacionarios y hay temas, por ahí, que pueden generar problemas, pero estamos seguros que el banco de México seguirá tomando acciones adecuadas en cuanto a la tasa para contener esto, seguramente va a esperar el aumento de tasa de Estados Unidos, para tomar una decisión….tenemos que seguir trabajando el interno para que no alimentemos esa inflación, por eso me refería al temas como el del maíz, en el que tenemos que estar muy claros en que la inflación es el problema número uno ahora y que si queremos limitar oferta, exportaciones, etc., nos podemos meter en líos adicionales y generar presiones inflacionarias adicionales”, advirtió el dirigente de las tiendas departamentales y de autoservicio.